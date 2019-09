La prova pilot a la CG3 fa reduir el col·lapse circulatori a la Massana

La prova pilot a la CG3, entre la rotonda d’Anyós i la del túnel dels Dos Valires, es va reprendre just ahir coincidint amb la tornada a l’escola i, com ja va fer-se durant el mes de juny, van habilitar-se dos carrils en sentit baixada, mitjançant la col·locació de cons, entre les 7 i les 9 del matí. Segons va fer saber en declaracions a aquest rotatiu el cap de Mobilitat, Jaume Bonell, la intenció és allargar la prova pilot fins a les portes de l’hivern, és a dir, «quan comenci a nevar amb freqüència, cap a finals d’octubre o, a molt estirar, finals de novembre», va concretar.

Tot i que encara és d’hora per treure una conclusió definitiva, Bonell va explicar que de moment s’ha pogut detectar que «hi ha molt menys col·lapse circulatori a la Massana». De tota manera, ja va alertar que durant el mes de juny no van tenir cap dia de pluja i, per tant, caldrà esperar un dia de mal temps per veure com funciona la prova pilot aleshores. «Anirem veient què passa dia a dia però ja estem treballant en un projecte sobre tota aquesta zona», va recordar el cap de Mobilitat tot insistint que la decisió sobre la prova pilot arribarà amb l’informe final.