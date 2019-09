Visat per revalidar títol

Revalidar el títol. Aquest era l’objectiu que el MoraBanc Andorra perseguia ahir contra el BAXI Manresa a Badalona, i la victòria els va apropar una mica més a l’objectiu. Els dos equips ja s’havien pres les mides en el primer Trofeu d’Encamp que es va disputar el dia 30 d’agost i en el qual la balança també es va decantar a favor dels tricolor. Els d’Ibon Navarro van vèncer els del Bages en el partit de semifinals de la 40a edició de la Lliga Catalana de bàsquet i van obtenir el visat per la final que es disputarà dimecres a les 12.00 hores.

Moussa Diagne s’enduia el salt inicial però els primers a anotar van ser els del Bages després d’un tir lliure de Davis. Durant els primers minuts de partit, els andorrans es van mostrar com un equip molt poderós i amb un nivell físic superior al rival. Todorovic anotava 7 punts seguits i el marcador assenyalava el 7-3 després d’un triple del serbi. Els manresans volien retallar distàncies i buscaven, sense èxit, el llançament exterior. Però no eren els únics que no tenien sort des de la línia de tres, el primer quart va estar marcat pel poc encert des dels 6,75 metres. De sobte, Manresa despertava i feia un bon paper en el rebot ofensiu que el feia retallar distàncies i igualava el marcador a 9. Vaulet anotava un triple i avançava l’equip del Bages. Durant els últims minuts del primer temps va destacar l’actuació de Moussa Diagne i de Tyson Pérez. El senegalès complia en el rebot i escombrava els tirs dels manresans mentre que el dominicà anotava dues cistelles en poc temps que establien el 13-12 en acabar un primer quart molt igualat i amb poca anotació.

Una esmaixada de Musli donava el tret de sortida al segon temps. Tot seguit, Senglin queia a terra, els de la Catalunya Central s’enduien la pilota i Davis anotava. La bona feina defensiva dels de Pedro Martínez complicava les penetracions dels tricolors, que es veien obligats a llençar des de la línia de tres. Ho provava Jelinek, fora; tornava a intentar-ho Hannah, fora i tornaven a insistir però obtenien el mateix resultat. Només un dels 14 tirs de tres que havien fet fins aleshores havia acabat sumant al marcador. Però arribava Tyson per trencar amb la mala ratxa. El triple avançava els andorrans al marcador, però el rival reaccionava de pressa i n’anotava un altre. 22-24. Pocs instants després David Walker apareixia i feia un altre triple que establia l’empat a 26 al marcador. Sota la pintura, Diagne i Sakho protagonitzaven un duel interessant i els d’Ibon Navarro deixaven escapar els últims 13 segons abans de marxar al vestidor sense tirar a l’anella.

A la represa, els protagonistes van ser els tirs lliures. Amb el marcador que assenyalava el 32-31, es donava pas a un tercer quart lleig en què el joc va ser pràcticament inexistent. Davis anotava un tir lliure i empatava el partit a 32. Ferrari agafava embranzida i anotava un triple seguit d’un tir de dos. Tirs lliures de Hannah, Colom, Musli... Els del Principat no havien fet cap tir de camp però l’encert des dels 4,60 metres els permetia seguir dins del partit. Jelinek anotava el que suposava el quart triple tricolor del partit però Jou responia al moment i sumava tres punts al marcador del Manresa. Llovet es quedava curt i una transició ràpida del Manresa fixava el màxim avantatge fins aleshores, i era a favor dels del Bages. 43-49. Dos tirs lliures de Jelinek marcaven el final d’un tercer temps avorrit.

Arrencaven els últims 10 minuts de partit i el MoraBanc sortia a la pista sabent què havia de fer. En pocs instants, els d’Ibon Navarro signaven un parcial de 5-0 i un triple de Todorovic posava nerviós Pedro Martínez, que demanava el temps mort. Faltaven cinc minuts per acabar el partit i el marcador assenyalava el 56-52. Els del Principat es refeien però el Manresa no es rendia. Un triple de Ferrari seguit d’un de Davis posaven el 58-58 al marcador. El partit tornava a començar. Però les ganes per revalidar el títol van fer que la balança es decantés a favor dels andorrans. Jelinek anotava des de la línia de tres i tot seguit ho feia també Senglin. Walker sumava dos tirs lliures. 66-60. Davis encara tenia energia. 67-64. Últims 30 segons. Sy fallava. El Manresa intentava el triple, fora. Ho tornava a provar, fora, i final.

El vestidor

Ibon Navarro: «El típic partit de pretemporada»

El tècnic del MoraBanc no es va mostrar sorprès pel partit d’ahir «crec que ha estat el típic partit de pretemporada, amb molts errors i percentatges molt baixos. Però penso que això també ens pot passar durant la temporada i hem de veure que, si defensem com avui i fem la nostra feina, podrem competir. Tot i que no juguem bé, el més important és creure en el que fem i lluitar»

Nacho Llovet: «Hem de mantenir la mentalitat»

«Estem en un moment en què ens hem de centrar en el que podem millorar i estem preparats pel partit de dimecres. Ha estat un partit amb molta intensitat on les defenses han guanyat els atacs amb molta diferència». «Encara que no juguem bé i no hi hagi fluïdesa l’equip manté l’energia i la concentració, i podem guanyar partits. Crec que hem de mantenir aquesta mentalitat».