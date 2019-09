Cap de setmana frenètic a Aravell

Aravell Golf & Country Club va acollir diumenge el primer Torneig Diada de Meritxell 2019, inclòs dins el Circuit d’Aravell per parelles. En la primera prova hi van participar 26 parelles en una jornada de golf realitzada sota la modalitat de Greensome Stableford. Els guanyadors de la prova van ser la parella formada per Joan Canet i Antoni Porras amb 41 punts; seguits per la parella mixta de Marta Tamarit i Miguel Medina amb 40 punts. En tercer lloc i amb 39 punts va quedar la parella formada per Pere Weis i Josiane Perez. La pròxima prova d’aquest circuit serà el dia 3 de novembre, al primer Torneig de Golf per parelles Castanyada, que es jugarà sota la modalitat Fourball.

Així mateix, dissabte es va disputar el 38è Triangular Juvenil de Catalunya. La primera prova es va realitzar sota la modalitat de 18 forats Millor Bola Stableford Handicap, amb un total de 42 parelles de 12 Clubs del territori català. La parella guanyadora, amb 47 punts, estava formada per Alex Calle i Ignacio Carbonell de l’equip Terramar. Minerva Tor i Marc Puigdomenech van acabar amb 41 punts i Samuel Monzón i Vladimir Taldinkin en van obtenir 42. Les següents proves d’aquest triangular es disputaran, el 5 d’octubre i la final serà el 26 d’octubre.