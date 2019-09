Sánchez és segon al 53è Trofeu Verge de la Penya

El Govern ha de decidir si fa una aposta per intentar assolir-lo

L’equip MVK*12 va afrontar un cap de setmana frenètic. En el 53è Trofeu Verge de la Penya, Guillem Sánchez va assolir la 2a posició en la categoria sub-23. En el primer port del dia es va fer una selecció de 22 corredors on van entrar Sánchez i Miquel Martínez. Sánchez es va mantenir dins del grup capdavanter i va entrar a 11 segons del líder i en 16a posició de la general. La resta de l’equip, va fer un bon paper controlant el pilot per evitar que es produís cap altra escapada. Oriol Cardiel va ser 30è; Martínez, 51è; André Moutinho, 56è; Marc Gasa, 59è; Sergi Martín 74è i Victor Yuste, 75è.

Per El Periòdic

