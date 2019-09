Salomé Lepont i Oriol Martinez fan podi a Vic

L’Open Internacional de Tenis Taula de Vic que es va disputar aquest cap de setmana va comptar amb la participació de 273 jugadors en les diferents categories, vinguts d’Espanya, Rússia, Portugal, Sèrbia, Ucraïna, Hongria, Polònia i Andorra. El Valls del Nord va comptar amb tres jugadors: Salomé Lepont i els germans Xavier i Oriol Martinez. En la categoria aleví femenina, Salomé Lepont va passar com a segona de grup al quadre final. Als quarts de final es va imposar a Laia Casanovas per 3-0; a la semifinal va guanyar a Mariona Bachs també per 3-0 i a la final va vèncer per 3-1 contra Irina Gimeno.

Pel que fa als representants masculins, Oriol Martinez va passar primer de grup al quadre final, guanyant tots els seus partits per contundents 3 a 0. A quarts de final es va imposar a Roc Figarola per 3-0; a la semifinal va vèncer Roger Quesada 3-0 i a la final va perdre contra Joan Barberà per 3-1. Oriol a més va rebre un reconeixement de la federació catalana per ser l’actual Campió d’Espanya de la seva categoria.

L’andorrà Toni Consuegra va quedar segon de la categoria adaptat militant al CTT Cardedeu.