El Thyssen creix un 4% gràcies a l’exposició ‘Femina Feminae’

L’última exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra, Femina Feminae, que tot just va tancar portes ahir, ha rebut un total de 17.392 visitants des que s’inaugurés l’octubre de l’any passat. Una xifra que segons el director artístic del museu i comissari de l’exposició, Guillermo Cervera, suposa un creixement del 4% respecte a la mostra anterior, Allés et venues. Dins d’aquest creixement, Cervera va destacar l’increment del 28% del nombre de visitants locals que es va situar en 10.291 persones i va representar el 59% del total de les nacionalitats. «Per a nosaltres és molt important que la gent d’Andorra cregui en el museu i el que estem fent», va afirmar Cervera.



Així mateix, pels responsables del museu és «fonamental» el «compromís» amb els infants i per aquest motiu el comissari va celebrar l’increment del 31% de les visites infantils, sigui en activitats escolars o familiars. «La part pedagògica és principal per a qualsevol museu Thyssen i volem seguir treballant en aquest sentit», va explicar el director. De fet, quan es va crear el museu a Andorra es va dissenyar pensant a poder treballar el vessant didàctic de l’art «d’una manera propera» i per a qualsevol target.



Entre les diferents activitats que organitza el museu, Cervera va destacar la col·laboració amb la Universitat de Màlaga pel Curs de Tècnics Auxiliar en Entorns Culturals, juntament amb els museus del Prado, el Thyssen-Bornemisza, el Reina Sofía i el Picasso, que aquest curs encetarà la seva tercera edició.

Un Warhol a Andorra?

La pròxima exposició s’inaugurarà el dia 5 d’octubre i s’obrirà al públic el 6. Malgrat no desvelar cap detall al respecte, Cervera va recordar que el títol de la mostra serà De Van Goyen al Pop Art, de manera que és evident que s’hi podrà veure alguna obra del pintor holandès i, amb un aire de misteri, va insinuar l’exhibició d’un Warhol. «Un Warhol és un Pop Art, això és cert, però no ho sé. No puc explicar res», va lamentar el nebot de la baronessa, tot avançant que «valdrà la pena» i l’espectador «gaudirà dels quadres d’una manera molt més precisa» que fins ara. Qui hi serà segur, va reiterar, serà Martí Alsina.

A punt d’arribar al màxim

Respecte al creixement del museu, Cervera va assegurar que «no ens marquem cap topall», però que «mai creixerem per sobre de l’espai real i la qualitat de les mostres». Així, va admetre que «no podem oferir molt més», ja que l’objectiu és que els visitants puguin gaudir de les obres sense cues ni presses. Segons va apuntar, diversos estudis internacionals afirmen que les visites a museus grans, com el Louvre de Paris, són molt ràpides i la gent va directament a buscar una obra específica per «fer-se la foto». En canvi, al Museu Thyssen Andorra es prenen el seu temps i «molts d’ells repeteixen» l’experiència.