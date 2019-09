Marsol vol que DA fixi «algunes directrius» per als pactes comunals

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar ahir que no preveu tancar la llista de la capital tan aviat com es pensava. Malgrat que s’havia fixat el límit entre finals de setembre i principis d’octubre, ahir va apuntar que vol esperar que la resta de parròquies també tanquin les seves apostes. «Cada parròquia és diferent i per molt que cada comitè parroquial tingui llibertat per decidir, penso que el partit ha de donar algunes directrius», va exposar, afegint que des del seu punt de vista DA «hauria de marcar algunes línies de fins on podem arribar o no». Així doncs, considera que la qüestió s’hauria de portar a l’executiva.



Pel que fa als possibles pactes, va reiterar que està «oberta a parlar amb tothom», sempre que sigui gent que vulgui «aportar i sumar» en la línia iniciada aquest mandat. Marsol va admetre que des de fa unes setmanes s’han començat els contactes amb altres formacions, però va deixar clar que «no hi ha res oficial». Amb els únics amb qui veu pràcticament impossible un acord és, com és lògic, amb el PS.

La Massana

D’altra banda, el cònsol de la Massana, David Baró, va ser més prudent que Carles Naudi i no va voler posar cap nom sobre la taula com a possible candidat de CC. Va recordar que l’agrupació encara s’ha de reunir i crear la comissió electoral, que serà l’encarregada de buscar els perfils per conformar la llista entre aquelles persones que hi estiguin disposades. El què tenen clar a CC és que cal que els escollits representin «les diferents sensibilitats» que agrupa la formació i que representant una majoria social a la parròquia els ha donat dues victòries en els darrers comicis comunals. «Tenim 130 simpatitzants i qualsevol que estigui disposat a presentar-se tindrà el meu suport», va afirmar el cònsol.



Des de CC es té la voluntat, també, de donar continuïtat al projecte iniciat fins ara i amb aquest objectiu està previst que la setmana que ve es pugui celebrar la primera reunió per encarrilar el procés de confecció de la llista.