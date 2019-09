Els dimonis seran els vencedors d’‘Els Pastorets’

Els dimonis han guanyat la guerra contra els àngels, canviant l’argument de l’obra escrita per Folch i Torres. És el gir que el dramaturg Juanma Casero ha volgut donar a la nova edició d’Els Pastorets, presentada ahir a l’auditori Claror. «La gent que representa l’infern vol guanyar i sempre demanen quan ho aconseguiran», va explicar Casero, «i amb tot el que el públic ens ha transmès al llarg dels anys va sorgir la idea de buscar nous punts de vista». Així ho va explicar acompanyat del conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Lluís Donsión, que va agrair la tasca de les 150 persones voluntàries que participaran en la representació teatral.



És la tercera vegada que Casero, mà a mà amb Irina Robles, dirigeix la representació, consolidada ja com un dels espectacles més emblemàtic de la parròquia laurediana. Una representació tradicional que s’adapta als nous temps, també en els papers. Per exemple, en comptes d’anar acompanyat amb el Rovelló, el Lluquet viatjarà al primer Nadal amb la Farigola, un paper al qual, segons Casero, han volgut jugar alternant el gènere. «Pensem que el Lluquet i la Farigola poden ser dos joves molt reivindicatius», va considerar el director, «preocupats per la natura, el medi ambient o l’evolució de la societat». Així, volen veure «de quina manera els pot afectar a la parella de protagonistes i convidar a pensar si podem fer alguna cosa per arreglar-ho», va informar l’ANA.