Comissió de cònsols per evitar un nou cas com el de ‘La Portalada’

L’esllavissada que es va produir a la parcel·la La Portalada, davant del Punt de Trobada, és una qüestió que ha generat «preocupació» entre els cònsols de les set parròquies, sobretot per tots aquells casos d’excavacions on després no s’acaba construint. Els mandataris són conscients que tenen les competències en matèria urbanística i per tant, davant la voluntat del Govern de fer canvis reglamentaris i legislatius per mirar de posar-hi remei, han decidit avançar-se i crear una comissió de treball per ser «proactius» i participar directament en la modificació dels textos, juntament amb el ministeri d’Ordenament Territorial. «La idea és que no torni a passar», va afirmar el cònsol de la Massana, David Baró, que juntament amb Conxita Marsol van actuar com a portaveus de la trobada mensual que celebren els mandataris. «La problemàtica és latent», va admetre, afegint que «hem vist que podem fer millores importants perquè els nostres tècnics també veuen coses». Així, prefereixen el treball conjunt, que no pas que el Govern tiri pel dret i a posteriori, ells hagin d’esmenar-ho.



La proposta del cap de Govern, Xavier Espot, de lligar la fase d’excavació amb la de construcció, és una de les més ben valorades per les corporacions locals, «és molt important», van destacar, però també buscaran punts més concrets. En aquest sentit, la cònsol de la capital va apuntar als problemes pressupostaris. «Pot haver-hi un problema puntual que el comú pot assumir perquè té l’obligació d’assegurar-ho, però a vegades el comú difícilment pot assumir pressupostos de 70.000 o 100.000 euros per assegurar una excavació feta per un privat.» És per això que una de les propostes que estudien és poder «demanar algun tipus de garantia o aval» al privat en cas que «només hi hagi el desmunt». Marsol va deixar clar que «hi ha d’haver un control sobre els ancoratges que hi ha una excavació que aguanta una muntanya».

Unió Europea

D’altra banda, en la reunió de cònsols d’ahir va comparèixer el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, per posar-los al dia sobre l’estat de les negociacions de l’acord d’associació i demanar-los la col·laboració en aquelles qüestions que també afectin els comuns. Es preveu la signatura d’un conveni de col·laboració que permetrà abordar temes com l’aportació de dades o l’organització de les administracions per adaptar-se als estàndards europeus. Un dels temes que s’haurà d’adequar és el de les «ajudes d’Estat», és a dir, aquelles aportacions econòmiques que els comuns poden fer a societats participades, o els canvis a la llei de contractació pública que obligarà a tenir un nou text per a l’any 2020 per adaptar-se a la normativa europea. Riba els va informar que l’acord marc està redactat en un 85%, però «no validat».



Els cònsols també van renovar l’acord d’aportació econòmica amb la Fundació Privada Tutelar i la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, els va recordar com els afecta la Llei de Transició Energètica.