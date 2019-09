Amida demana formacions en rehabilitació a l’UdA

Amida considera que cal potenciar les formacions entre fisioterapeutes per atendre pacients amb lesions medul·lars o per fer-los rehabilitació després de patir, per exemple, un ictus. Una demanda que van traslladar al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i a la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, en la trobada que van mantenir dilluns. Unes formacions que la presidenta de l’associació, Agustina Grandvallet, defensa que es facin a l’UdA. «A l’hospital els professionals tenen una formació molt acurada, però pensem que també l’haurien de poder fer tots els fisioterapeutes del país», va apuntar, recordant que, per exemple, hi poden haver professionals que facin rehabilitació a domicili «i cal que estiguin formats».

De fet, Grandvallet va indicar que ja existeix un conveni entre el Govern, l’Institut Guttmann i la universitat, «però no sabem per què mai s’ha arribat a aplicar». Així que se li va demanar a Benazet que actuï per fer-lo realitat. Una petició segons la presidenta de l’entitat el ministre va escoltar i es va comprometre a mirar què s’hi pot fer.

D’altra banda, Amida també va demanar que aquells pacients que no tinguin prou recursos econòmics puguin gaudir d’assistència psicològica gratuïta. «Sabem dels problemes econòmics de la CASS i per això no demanem una assistència per a tothom, però sí per aquells que no ho poden pagar», va reclamar. Amb tot, són conscients que aquesta és una qüestió que anirà lligada a la cartera de serveis que s’ha de pactar, també, amb el col·legi.

També van tractar la possibilitat de contractar un neurocirurgià a temps parcial, opció que el ministre els va avançar que ja s’està treballant. Grandvallet va valorar positivament la trobada, que va admetre que ha sigut un primer contacte per poder traslladar els neguits i necessitats que té l’entitat als nous membres del Govern.