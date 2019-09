L’ANC Alt Urgell habilita quatre autocars per l’11-S

L’ANC Alt Urgell ha omplert quatre autocars per assistir a la concentració de la Diada Nacional de Catalunya que se celebra avui a Barcelona sota el lema Objectiu Independència. Els autobusos sortiran de l’estació de la Seu d’Urgell a les nou del matí i, després dels actes que se celebren a la capital alturgellenca, també marxarà un minibús en la mateixa direcció. En total, s’hi traslladaran unes 250 persones.

Des de l’ANC d’Andorra, la seva presidenta, Roser Gordillo, va indicar que enguany no han organitzat cap acte al Principat i que per això insten la gent a baixar a la concentració de Barcelona. Tot i així, no han habilitat cap autocar des d’Andorra perquè desconeixen si podria haver-hi molta gent interessada a anar-hi en ser un dia laborable al país. «La gent ha de baixar-hi en cotxe particular o utilitzar els autocars que surten de la Seu d’Urgell; nosaltres no ens podem permetre el luxe de llogar-ne un per no omplir-lo», va argumentar Gordillo.

La manifestació de Barcelona començarà a les cinc de la tarda i ocuparà tot el tram de la Gran Via que va des de la plaça Universitat fins a la plaça Espanya, juntament amb alguns carrers adjacents a l’entorn de la Fira de Barcelona. L’Alt Urgell té assignat el Tram 20, a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Villarroel.

Tal com va recollir Ràdio Seu, Protecció Civil de la Generalitat va demanar a les persones que es desplacin des de fora de Barcelona en vehicle privat que tinguin en compte les mesures especials del Servei Català de Trànsit. Cal que arribin amb força antelació i aparquin lluny del centre de Barcelona i dirigir-s’hi a peu o en metro.