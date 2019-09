El Govern congelarà els lloguers i aplicarà l’IPC als salaris l’1 de gener

L es mesures urgents per incrementar el poder adquisitiu de les famílies, que aniran en la línia de les que es van aplicar aquest any, es començaran a aplicar a partir de l’1 de gener del 2020. El Govern i els tres grups parlamentaris que li donen suport -Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos- van acordar ahir presentar en les properes setmanes un projecte de llei al Consell General perquè les accions, que inclouen la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que expiren l’any que ve -i als quals només es podrà incrementar la variació de l’IPC-, l’augment del salari mínim, l’apujada dels sous inferiors al salari mitjà en funció de l’evolució dels preus i la revalorització de les pensions, ja es puguin aplicar des de principis de l’any que ve sense la necessitat d’esperar a l’aprovació dels pressupostos, que podrien obtenir llum verda entre el març i l’abril.

Els tres grups parlamentaris van enviar ahir un comunicat conjunt en què van informar de la reunió mantinguda amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el seu gabinet ministerial, per prioritzar els textos legislatius que s’entraran en el nou període de sessions al parlament, i entre els quals s’hi inclourà aquest un nou paquet de mesures urgents.

Segons ha pogut saber el PERIÒDIC, la idea és que el text, que estan elaborant els ministeris d’Afers Socials i de Finances, estigui enllestit en poques setmanes per ser aprovat en les properes sessions a l’hemicicle. La intenció és que l’Executiu faci un càlcul estimatiu de l’increment de l’IPC de l’any que ve per determinar la partida prevista que s’hi destinarà.

D’aquesta manera, el Govern posarà en marxa un paquet similar respecte al que ja va fer l’Executiu de Toni Martí enguany per incrementar el poder adquisitiu de les famílies. En cas de no acord entre els propietaris i els llogaters, es tornaran a prorrogar dels contractes de lloguer que expiren el 2020 i només es podran incrementar en funció de l’IPC. En els últims mesos, diferents càrrecs del Govern i membres de la coalició ja havien apuntat la possibilitat de repetir aquesta mesura.

D’altra banda, i també en la mateixa línia que l’any passat, el salari mínim, que actualment és de 1.050 euros, també es tornarà a apujar per sobre de l’IPC, una mesura que s’inclou dins dels objectius per situar-lo a 1.200 euros abans d’acabar la legislatura, mentre que la resta de sous per sota del salari mitjà (al voltant de 2.100 euros) també s’augmentaran, en aquest cas segons l’IPC.

Finalment, el Govern també incrementarà les pensions més baixes per sobre de l’índex de preus, una acció que també s’hauria de repetir en els pròxims exercicis, amb la intenció que aquesta mesura tingui el mateix efecte que l’establiment d’una tretzena paga. L’Executiu també té previst aplicar més mesures a banda de les urgents, tot i que les presentarà més endavant, com podria ser l’aplicació d’un fons publicoprivat per augmentar l’oferta de pisos de lloguer o ajuts per als joves que volen accedir a la vivenda.

Mesures contra el botellón

Els tres grups parlamentaris també preveuen presentar una proposta per prohibir el botellón en zones no autoritzades de les festes majors. En aquesta mesura, no s’hi inclouria la polèmica proposta que va plantejar el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que va proposar estudiar l’opció d’eliminar les barres durant les festes majors. A més, els grups estan treballant amb el col·lectiu Fridays For Future per declarar l’estat d’emergència climàtica.