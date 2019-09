Membres de la FAF amenacen amb accions judicials contra la Policia

L’Operació Cautxú ve lligada a l’efecte dòmino. Des que va arrencar la causa que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen, se sabia que hi hauria tema per dies però ara la trama ha fet un gir. L’advocat Josep Antoni Silvestre, en representació de més d’una vintena de treballadors i col·laboradors de la FAF (Federació Andorrana de Futbol), va acusar la Policia de fer «informes plens d’imprecisions i d’afirmacions tendencioses que no tenen cap fonament ni prova, i això és molt greu». És per això que estan estudiant la «possibilitat d’iniciar accions judicials contra el servei de policia». Consideren que han fet unes «manifestacions i actuacions del tot insostenibles. I també volem demanar una eventual responsabilitat de l’Administració de justícia perquè és qui ha de supervisar l’actuació dels agents de policia».

Silvestre: «Dins la causa hi ha transcripcions telefòniques errònies i s’ha tret del context part de les converses»

El lletrat va oferir ahir una roda de premsa al seu bufet on el tema central van ser les publicacions que s’han fet des dels mitjans de comunicació en relació a la causa oberta que hi ha contra la Federació Andorrana de Futbol (FAF). «Totes les notícies aparegudes són correctes, però no ho és l’informe del cos de la Policia», va afirmar tot just iniciar la compareixença. «La Policia va fer un informe tendenciós i, si els mitjans de comunicació el reprodueixen, no se’ls pot recriminar res», reiterava.

Des d’un inici, Silvestre va comparar el cas amb el de Xavier Trias, que va ser acusat erròniament de tenir comptes a Andorra i a Suïssa. «Els mitjans es basaven en un informe que ho afirmava i, per tant, el problema no venia per part dels periodistes sinó perquè el servei de Policia va fer una sèrie de manifestacions que després han resultat falses». Tornant al cas de la FAF, va expressar que «s’afirmen moltes coses que són tendencioses i els mitjans ho han reproduït com si fossin completament correctes, com si el que diu la Policia no tingués cap mena d’afectació». I, segons l’advocat, n’hi ha.

Els xecs i la CASS

Com a part de la investigació s’està estudiant l’emissió d’una gran quantitat de xecs que haurien cobrat treballadors i col·laboradors de la federació i que això suposaria una apropiació de diners i un espoli a l’entitat. Silvestre va expressar que tant en el cas de l’Enfaf com en el de la selecció són equips que viatgen i que, per tant, «quan juguen a fora, es fa una previsió de despeses. Se li ha explicat a la batlle que es cobraven els diners i es preparaven sobres per a cada equip, que havia de presentar les factures i resguards a la federació perquè es comptabilitzessin. Si sobren, es guarden a la caixa. Si hi ha una despesa superior, es compensava el treballador que havia abonat la diferència».

Els treballadors i col·laboradors també demanarien responsabilitats a l’Administració de justícia

«Però la Policia no demana res i considera que aquests diners se’ls han apropiat treballadors. Em sembla impropi d’un servei de policia realitzar aquestes manifestacions», afegia. «Vam explicar el funcionament a la batlle i li vam aportar tota la documentació que ho acredita. Potser algú ho hauria d’haver demanat abans, però no ho van fer ni les entitats bancàries, ni la Uifand ni la Policia», sentenciava. «La vam presentar en una setmana i no es pot dir que tota la informació que havíem aportat potser és fabricada, això és intolerable. La Policia va entrar a la federació i es va emportar la documentació del 2018 i part del 2019, però la investigació és des del 2012 fins a l’actualitat. Si la Policia no s’ho emporta és perquè no vol. Quan veiem que és un dels processats qui aporta aquesta documentació, la Policia fa unes manifestacions dient que la informació no s’ha portat per la via correcta. Hi ha l’obligació de portar la documentació que demostri la innocència d’una persona. La Policia no pot fer aquestes manifestacions», va indicar.

Pel que fa al presumpte frau a la CASS, va remarcar que «la policia no va comprovar si les quantitats rebudes estaven o no cotitzades. Creiem que existeix una greu mancança per part del servei de policia i dels que han portat aquesta investigació en no comprovar les declaracions fetes davant de la CASS». A més, Silvestre va apuntar que «dins de la causa hi ha transcripcions telefòniques errònies i s’ha tret de context part de les converses. La Policia no pot triar un tros d’una conversa i posar-la en un context que no pertoca». «La policia hauria de començar a fer les coses amb rigor. Actuen com a policia judicial, sota la supervisió d’un jutge. Els errors van des de la policia fins a l’administració de justícia», assegurava.

Insten quatre processos judicials contra els mitjans

Josep Antoni Silvestre va anunciar que han instat quatre processos judicials en contra dels mitjans. «La informació publicada és correcta però no ho és publicar dades personals de les persones. Aquest és el problema que hi ha, i parlo de més d’un mitjà».

Així mateix, va considerar que «els mitjans de comunicació han fet un escarni públic del cas publicant noms i cognoms i dades personals de treballadors. Aquí entren en conflicte el dret a la informació, la pressumpció d’innocència, el dret a la intimitat o a la pròpia imatge».