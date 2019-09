El MoraBanc es torna a enfrontar al Barça per revalidar el títol

El partit que es disputarà aquest migdia a Badalona ve envoltat d’una sensació de déjà vu. I no només perquè serà la segona vegada en la mateixa setmana que el MoraBanc Andorra i el Barça s’enfronten sinó perquè la final de la Lliga Catalana de l’any passat va comptar amb els mateixos protagonistes.

I, tot i que en aquestes dues ocasions la victòria va ser tricolor, l’entrenador adjunt Paco Vázquez va expressar que «són dos anys completament diferents i són dos equips completament diferents. Està clar que és una competició que ens agradaria guanyar però també sabem que estem en la pretemporada. Ja vam veure contra el Manresa [en la semifinal de dilluns] que va ser un partit engorrós, les cames estan cansades... Demà [avui pel lector] tenim un partit contra el Barça on els dos sortirem a guanyar, i estem convençuts que serà un partit complicadíssim. Estem jugant contra un dels millors equips d’Europa i, encara que estiguem en pretemporada, el seu potencial és el que és». Així mateix, el jugador David Jelinek va afegir que «Han canviat molt les coses i hi ha moltes cares noves als dos equips. Ja ens vam veure les cares en una ocasió i ens va anar bé, esperem que torni a ser així, però m’espero un partit complicat».

Vázquez remarcava que encara estan en pretemporada però avui s’enfronten a un trofeu que és oficial encara que els equips arribin en construcció. De fet, va indicar que en l’amistós de dijous passat en el qual els d’Ibon Navarro es van imposar per 69-71 «es va demostrar que tant ells com nosaltres estem verds, potser ells una miqueta més perquè van començar a treballar més tard. Però també és cert que és un equip amb molt poder. Tenim una referència quant a la seva forma de jugar i sabem com defensen ells, són agressius i ho neguen tot. Intentarem millorar el nostre joc per tal d’avançar de cara a l’inici de la temporada».

D’altra banda, Jelinek va considerar que «segurament el Barça no s’esperava que juguéssim amb tanta força en el primer partit contra ells. N’estic segur que ho tindran en compte de cara a la final i nosaltres hem de seguir jugant amb el mateix nivell i la mateixa duresa. Però hem de ser conscients que probablement ells sortiran a la pista amb més força i intentaran emportar-se el trofeu també».

Tot i això, l’entrenador adjunt, va expressar que «quan tens un equip petit o mitjà, sempre està bé quan guanyar campionats, tornejos o el que sigui. Si podem guanyar, genial, però el més important durant la pretemporada és intentar millorar». Sobretot quan l’equip presenta tantes cares noves. Cal recordar que el MoraBanc només manté quatre jugadors de la temporada passada mentre que són vuit les incorporacions que ha fet aquest estiu, i la feina per crear sinergies i facilitar la comunicació es complica.

Aquesta és una feina que també han de desenvolupar els blaugrana, que aquest estiu s’han reforçat amb grans jugadors. «Tenen unes estrelles que tothom reconeix i cada dia que passa es coneixen més, igual que nosaltres. I aquest fet que fa que l’equip millori, però esperem que també ho fem nosaltres i que ho puguem aprofitar, que és el que volem», afirmava el jugador.

El MoraBanc arriba a la final després de vèncer el Manresa per 67-64 en un partit on cap dels dos equips va jugar bé, però els andorrans van ser capaços de controlar la defensa, sobreposar-se i assolir la victòria. En aquesta línia, Jelinek va expressar que «és el que volem intentar aconseguir sempre, que tot i que fem un mal partit, fem una bona feina en defensa. Això farà que encara que no es generi gaire o que no estiguem bé en atac, puguem guanyar el partit. Esperem que el partit sigui diferent contra el Barça i que puguem estar millor en atacs però és el primer pas per tenir opcions».