Joan Vinyes, de menys a més al circuit de Silverstone

L’equip format per Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3), va completar les dues carreres de la GT Cup Open, disputades en el circuit de Silverstone, en la 6a posició de la categoria amateur (AM). La dupla de l’equip Baporo Motorsport va acabar satisfeta de la progressió que està experimentant al volant del Porsche, a més de conèixer escenaris molt variats que provoquen un canvi total de xip en el moment d’afrontar el cap de setmana sense referències recents.

Durant la primera cursa, Vinyes va estar al volant del Porsche GT3 en la mànega de qualificació inicial. El pilot va fer un total de nou voltes a la pista britànica aconseguint el seu millor crono en l’últim gir, quan va signar els 2.07,979 minuts. Amb aquest registre va demostrar el que ja havia dit durant els entrenaments lliures, «estem allà», ja que, en la categoria AM, entre el 3r classificat, Leutwiler, i Vinyes només hi va haver 8 dècimes de diferència. Al final d’aquest primer contacte oficial amb el crono, el pilot va afirmar que «estic content amb el resultat, no hi ha dubte que m’hagués agradat estar més amunt en la classificació, però ha tornat a quedar clar que els Lamborghini tenen unes prestacions superiors, mentre que les forces entre la resta d’equips estan més igualades».

La carrera es va iniciar amb bones sensacions per al pilot andorrà que, sense entrar en lluites impossibles, va anar recuperant posicions. Però van tenir problemes en el moment de fer el canvi de pilot i van perdre uns segons que els van allunyar de la lluita per les posicions davanteres. «Crec que el ritme era molt bo i a mitja carrera teníem possibilitats de lluitar pel podi de la categoria, però no va poder ser. Efectuar el canvi de pilot és quelcom que hem fet moltes vegades, i sempre sense cap problema. Aquesta vegada no va sortir bé i tot el treball fet fins a aquest instant es va quedar sense recompensa. Amb tot, segueixo convençut que el ritme de competició és bo i això ens ha de portar a lluitar amb els millors», va apuntar.

En la segona cursa, el protagonisme va ser per a Jaume Font. Amb millors condicions climatològiques i, en conseqüència, una pista més ràpida, Font va parar el crono en 2.07,215. Un registre que el va situar en la 8a posició de la graella de sortida. En aquesta carrera final, van rodar de manera constant entre els 10 millors de la classificació absoluta, arribant a situar-se durant algunes voltes en la 7a posició. En la recta final de la prova, amb Vinyes al volant i sense rivals a prop, van optar per no prendre riscos i assegurar la 8a plaça. «Hem fet un pas endavant en el coneixement del Porsche, serà important de cara a la pròxima cita. Aquest circuit el coneixem bé i tenim referències per a poder comparar i saber on ens trobem realment», va destacar el pilot.

Vinyes posarà punt final a la seva participació en el GT Cup Open Europe d’aquesta temporada, d’aquí a dues setmanes, els dies 21, 22 i 23 de setembre, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En aquest traçat es disputarà el 5è míting del calendari del certamen.