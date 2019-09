El Govern destitueix Salustià Chato

El Govern ha anunciat aquest matí la destitució del fins ara secretari d'Estat d'Economia, Salustià Chato, per haver continuat fent tasques de delegat arbitral per la UEFA des que va ser designat alt càrrec del Govern i mà dreta del minsitre de la Presidència i d'Economia, Jordi Gallardo.

D'aquesta manera, l'Executiu tanca la polèmica que ha envoltat Chato des de fa unes setmanes, quan EL PERIÒDIC va publicar que l'alt càrrec havia cobrat xecs de la FAF per fer d'àrbitre i de delegat mentre era funcionari. En el cas de les tasques per fer d'àrbitre, Chato no va declarar l'IRPF, que va acabar regularitzant la setmana passada.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquest matí que Chato va exercir pel màxim ens futbolístic europeu el passat 13 d'agost i el 6 de setembre -aquest últim després que esclatés el cas pels cobraments de xecs de la FAF-. Malgrat que Xavier Espot ha afirmat que Chato no ha incomplert la llei, sí que considera que ha trencat el pacte establert amb Gallardo, que consistia a no exercir en el món del futbol mentre fos secretari d'Estat d'Economia.

Espot ha reconegut que se li va donar permís perquè fes de delegat durant el partit entre Andorra i França del passat mes de juny, però que a partir d'aleshores no podria continuar exercint més enllà del càrrec de secretari d'Estat.

Tant Gallardo com Espot havien defensat l'actuació de Chato en les últimes setmanes, i de fet, el cap de Govern va apuntar que el secretari d'Estat havia comès una falta administrativa, però que no hi havia motius per destituir-lo. En tot cas, va advertir que aquest parer podria canviar en cas que arribi «informació complementària o algun altre element de judici». Espot va apuntar que va cometre un error «d’interpretació» a l’hora de declarar l’impost de la renda perquè va entendre que no li calia fer-ho atès que estava exempt d’informar sobre la tasca d’àrbitre a la CASS.