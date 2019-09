L’alcalde d’Organyà nega que s’hagin aturar les obres

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vidal, va assegurar ahir a EL PERIÒDIC que les obres del túnel de Tres Ponts no s’han aturat. «És possible que hi hagi problemes interns, però si una empresa no paga, en posaran a una altra», va afirmar l’alcalde, qui també va creure que mentre la Generalitat de Catalunya compleixi amb la seva part econòmica «tot anirà bé». Així, Vidal va dir no estar «gens» preocupat per la situació i es va mostrar convençut que la data de finalització dels treballs continua fixada pel novembre de l’any.



En una línia similar, l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Àngel Ros, va informar que «tot avança segons el ritme previst» en el calendari inicial i que els conflictes entre empreses contractistes «només poden suposar una parada parcial» del conjunt de l’obra. A més, va avançar que ahir mateix a la nit es van produir «entre 10 i 12 detonacions» per continuar perforant. En aquest sentit, cal destacar que la gestió d’explosius va a càrrec del Govern d’Espanya i no de la Generalitat.



Ni Vidal ni Ros, però, van tenir cap coneixement de la hipotètica reunió que tot just ahir s’havia de mantenir entre les dues parts implicades en la suposada aturada.

Discrepàncies

Segons van apuntar diversos mitjans aquest dimarts, les obres del túnel de Tres Ponts s’haurien aturat per discrepàncies econòmiques entre l’empresa encarregada d’aquests treballs i l’UTE que els va subcontractar. L’empresa que s’encarrega d’excavar les galeries d’evacuació hauria suspès les activitats argumentant impagaments per part de l’UTE, tot i que la resta de l’obra, continuaria segons els paràmetres establerts.



Tot just fa 10 dies, es va anunciar que les tasques d’excavació del túnel, a la carretera C-14, havien conclòs amb la trobada dels dos fronts dels treballs de la perforació, una obra que havia de permetre guanyar en seguretat i reduir el temps de trajecte tant d’arribada com de sortida a Andorra. Aleshores es va anunciar que l’acabament de les obres estava previst per a finals de l’any vinent.