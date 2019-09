López lamenta que Macron s’endurà una visió esbiaixada del país

Després que el Govern, i el Grup Demòcrata, rebutgés que Emmanuel Macron es reuneixi demà amb tots els partits polítics, el president del PS, Pere López, va lamentar que el copríncep no podrà «experimentar la pluralitat del país perquè estarà tot el dia amb persones d’un mateix partit [el cap Govern, la síndica i, gairebé, els set cònsols]».



Els socialdemòcrates es volien trobar amb Macron per traslladar-li qüestions socials com l’avortament, la problemàtica de l’habitatge, l’accés a la nacionalitat andorrana o les condicions laborals. «De la mateixa manera que es tracten temes que preocupen a la ciutadania amb el copríncep episcopal, ens sembla totalment necessari disposar d’uns minuts per parlar» amb el copríncep francès, va valorar López. Tanmateix, des del PS es pretenia aprofitar l’ocasió per tenir «un retorn directe» de la carta que López i Gili li van entregar el maig de l’any passat durant una visita a París plantejant, justament, tots aquests temes.

Nova oportunitat

Vista la impossibilitat de parlar amb Macron, el president del PS va avançar que la pròxima reunió del Consell d’Europa serà un «bon moment» per parlar amb ell, tot i que acudirà com a president de la República Francesa. «El Consell d’Europa és per sI mateix una institució defensora dels drets humans i sempre ha treballat pels avenços importants. És un lloc important per conèixer la visió del copríncep» en qualsevol aspecte, va afirmar socialdemòcrata. Així, el pròxim 1 d’octubre López i Macron coincidiran en la mateixa assemblea i tindran una nova per trobar-se cara a cara i «interpel·lar una sèrie de qüestions» fonamentals pel PS.