Jover retreu al PS que porti el tema de l’avortament al Consell d’Europa

El Govern va criticar ahir el Partit Socialdemòcrata (PS) per voler internacionalitzar el debat sobre la qüestió de l’avortament. A poques hores per la visita que farà demà el Copríncep francès, Emmanuel Macron, al Principat, el ministre de Finances, Eric Jover, va lamentar la proposta feta pel líder dels socialdemòcrates, Pere López, per tal d’instar el Cap d’Estat a pronunciar-se sobre si cal despenalitzar o nola interrupció voluntària de l’embaràs durant una sessió al Consell d’Europa prevista per al pròxim 1 d’octubre.



«No estic segur que portar una temàtica andorrana en un fòrum internacional i allà fer intervenir el Copríncep sigui la millor manera de desenvolupar-ho ni sigui la millor manera de reforçar les nostres institucions», va dir Jover, que al mateix temps va reconèixer que el PS té «el dret legítim d’expressar les seves impressions i poder debatre amb el Copríncep». El ministre va afirmar que els socialdemòcrates «tenen altres mecanismes» per poder parlar amb Macron sobre la interrumpció involuntària de l’embaràs, com ara reunir-se amb ell directament i amb els seus representants. «El PS hauria d’esgotar aquestes vies», va dir Jover, que també va acusar els socialdemòcrates de voler tenir «protagonisme».



Jover, que va evitar dir si Macron hauria de fer un pronunciament públic sobre la seva posició entorn a la qüestió de la despenalització de l’avortament, també va explicar que no s’han pogut encabir reunions dels partits polítics amb el president francès per motius d’agenda. «La visita ens obliga a tenir uns tímings molt ajustats», va dir Jover, que en tot cas va apuntar que les formacions podran adreçar-se directament a Macron en un dinar entre el Copríncep i els presidents dels diferents grups parlamentaris.

Crítiques de l’oposició

Paral·lelament, els Liberals (L’A) van criticar la proposta del PS mentre que terceravia, que és qui va sol·licitar una reunió de cada grup parlamentari amb Macron, també se’n va voler desmarcar. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, va afirmar, en la mateixa línia que Jover, que el PS té el dret per «interpel·lar» Macron i «demanar opinions», però critica la formació liderada per Pere López per «buscar fàcilment un titular» i utilitzar una «estratègia mal entesa» sobre el rol dels coprínceps. En aquest sentit, Costa lamenta que el PS vulgui posar «entre l’espasa i la paret» Emmanuel Macron per la seva condició de President de França. «Jo espero que prevalgui el seny i que el PS sapigui portar el debat allà on realment toca», diu Costa.



Per la seva banda, el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, preguntat per tot l’enrenou, va demanar a Ràdio Nacional «posar les coses en ordre» i «no desvirtuar els fets». Pintat va explicar que va ser ell qui va demanar trobades dels grups parlamentaris amb Macron, una proposta a la qual s’hi van afegir el PS, L’A i Ciutadans Compromesos, i que des de Sindicatura es va informar que la proposta s’estudiaria. Finalment, per motius d’agenda, va quedar descartada. «No es tracta d’angoixar les persones que venen a Andorra, del que es tracta és de poder tractar del que creiem que genera preocupació», va dir Pintat, que espera poder conversar amb Macron sobre les negociacions de l’acord d’associació amb la UE.

Les visites de Macron

D’altra banda, Eric Jover va repassar els horaris de la visita de demà Macron, que té previst arribar aquest vespre al Principat. Al matí visitarà els comuns de Canillo, d’Encamp i de Sant Julià de Lòria, mentre que als d’Ordino, la Massana, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella s’hi dirigirà a la tarda. Al migdia, durà a terme una sessió tradicional al Consell General i cap a un quart de set de la tarda té previst fer un discurs públic a la Plaça del Poble de la capital. En quant a la política de tancaments dels comerços durant la visita de Macron, Jover va insistir que aquesta acció s’ha fet en el passat durant la visita d’altres coprínceps francesos i que la durada del tancament dels establiments en les parròquies serà d’aproximadament una hora, coincidint amb la presència del president francès a la zona.