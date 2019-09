La Policia busca els autors del robatori d’una furgoneta a Soldeu

La Policia busca des de dilluns l’autor o autors del robatori d’una furgoneta d’una empresa andorrana de lampisteria que va ser sostreta a Soldeu. Tal com informen des del cos d’ordre els fets van tenir lloc pels volts de les 18.00 hores, quan van rebre l’avís que el vehicle havia desaparegut. Segons les primeres dades, la furgoneta es trobava a la via pública aturat amb les claus posades, un fet que els autors haurien aprofitat per endur-se la de manera ràpida i discreta. Arran d’això, la Policia va obrir una investigació que es troba encara en curs.



A través de les xarxes socials s’ha difós un missatge facilitant les dades de la furgoneta –una Fiat Dobló amb matrícula F3954– i es demana la col·laboració ciutadana per si algú la veu o té sospites de la identitat dels lladres.

D’altra banda, la Policia també va confirmar la detenció d’un home, treballador d’una joieria, aquest dimarts a la tarda a Andorra la Vella en el marc d’una investigació judicialitzada. Tal com va informar L’Altaveu i van confirmar fonts policials a aquest rotatiu, una de les batlles instructores penals va ser present durant tot el registre a la botiga, i es tractaria d’una operació nova. Segons el mateix mitjà, tot l’operatiu partiria d’una denúncia prèvia i el delicte de què s’acusa el detingut no tindria res a veure amb el negoci, sinó que s’investigaria un afer de connotació sexual.



Els investigadors s’haurien presentat a la joieria amb una àmplia comitiva policial i judicial que durant tres hores va escorcollar l’establiment, del qual se’n va endur caixes. L’altaveu també va assegurar que el gros dels policies que van anar al local eren dels grups d’intervenció i, sobretot, del departament de delictes tecnològics.