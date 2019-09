Conveni amb França per a la gestió de residus

L’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (Agreda) va signar ahir un conveni de col·laboració amb la Federació Professional d’Empreses de Reciclatge (Federec) de la regió francesa d’Occitània amb l’objectiu de fomentar les relacions entre totes dues entitats així com impulsar conjuntament diversos projectes estratègics d’economia circular a Andorra. «Igual que tenim un conveni amb Catalunya ara hem volgut establir-ne un amb França, ja que teníem una mica oblidats els veïns del nord i precisament ells estan molt avançats en matèria de reciclatge, de manera que podem aprendre’n molt», va explicar el president d’Agreda i vicepresident de la CEA, Miquel Àngel Armengol, en la roda de premsa posterior a la signatura del conveni.



De fet, segons van exposar tant ell com el president de la Federec d’Occitània, Olivier Dalle, l’objectiu és aprofitar un petit Estat com és Andorra per fer una prova pilot en l’àmbit de la formació. «El Principat ens dona l’oportunitat de muntar una escola d’economia circular per formar gent», va exposar Dalle tot especificant que pensen en una carrera universitària. «Aquesta idea ha sortit avui i és molt bona, però encara s’ha de treballar», va voler ser prudent el president de l’Agreda. Tot i així, va indicar que la traslladarien al ministre competent. Des de l’associació andorrana, també veuen amb bons ulls el transport de residus, tant en un sentit com en l’altre. «Això és cosa del Govern, però tenim un forn que crea energia i que està capacitat per acollir més residus dels actuals», va subratllar Armengol.