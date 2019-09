Adjudicats part dels treballs per treure l’amiant de Ràdio Andorra

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació a l’empresa Assessorament Ambiental i Tecnicosanitari del plec de bases i la posterior direcció dels treballs per retirar les restes d’amiant de Ràdio Andorra. El cost de l’adjudicació és de 21.000 euros.El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, no va concretar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres quin termini de temps serà necessari per retirar tot l’amiant, però sí que va dir que el temps per determinar els passos a través dels quals s’han de treure els materials s’acabaren en unes tres setmanes.

Segons va informar el Govern, aquest pas arriba just després de tenir enllestit l’estudi que ha servit per identificar i localitzar on es troba l’amiant a les instal·lacions, així com els transformadors que contenen oli. Segons Jover, ara només queda pendent identificar restes d’amiant en els petits indrets i objectes emmagatzemats a les instal·lacions de Ràdio Andorra.

Continuïtat al pla del Govern

Aquest nou pas permet donar continuïtat, segons el Govern, al pla de treball endegat per a la retirada total de l’amiant detectat en elements situats a les emissores i diferents aparells de l’edifici. Segons va dir Jover, els treballs responen a la necessitat de conservar el material de Ràdio Andorra, que és considerat un «bé cultural» i d’interès museístic.

«És un procés en què quan s’hagi identificat la metodologia, es podria fer la tasca», va dir Jover, que no va avançar el termini per traslladar tot l’amiant restant ja que aquest procés estarà condicionat per la concreció de les tasques que s’hauran de fer per retirar tots els materials contaminants. En tot cas, sí que va afirmar que aquests treballs per treure tot l’amiant s’hauria de fer «en pocs mesos». L’edifici preveu acollir el trasllat del Ministeri d’Exteriors.