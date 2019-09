Cardelús vol seguir amb la bona ratxa

El Campionat del món visita Itàlia per segona vegada aquesta temporada, i ho fa en un traçat dels més curts de la temporada. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de San Marino i la Riviera di Rimini al circuit Marco Simoncelli de Misano, que combina tres rectes amb revolts força tècnics. Xavi Cardelús arriba esperançat i amb ganes a una cursa on l’any passat va ocupar la 25a posició. I ho fa després de dues actuacions positives a Silverstone i el Red Bull Ring marcades per la utilització d’un xassís diferent del que havia fet servir la primera meitat del curs i amb el qual no havia pogut rendir al màxim.

El pilot andorrà va expressar que «el circuit de Misano combina trams molt tècnics amb d’altres força ràpids i és força exigent amb el físic. Al llarg de les últimes dues curses, hem treballat de valent amb aquest nou bastidor i els progressos s’han reflectit tant en els meus registres, com en els resultats de les curses. Tot això fa que plantegi la segona cita italiana de la temporada amb moltes ganes i l’objectiu de fer un altre pas endavant».