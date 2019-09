Albert Celades ja és nou entrenador del València

Albert Celades serà tècnic del València CF fins al 2021. L’andorrà agafa el relleu de l’asturià Marcelino García Toral i accepta el repte de debutar com a primer entrenador a LaLiga, una competició en la qual el seu bagatge es limita a quan va ser ajudant de Julen Lopetegui al Reial Madrid. «És un repte meravellós, independentment de la situació que es viu ara mateix», comentava Celades conscient que la destitució del seu predecessor pot haver enrarit l’ambient al vestidor i en l’entorn del club. «Està clar que no és una situació normal, tots en som conscients, però no en conec les causes».

D’altra banda, va indicar que no volia canviar el sistema del tècnic asturià: «Ha fet coses molt bones i volem seguir alimentant-les. No venim a trencar amb el que hi ha, ni de bon tros, tenim molt respecte per la feina de Marcelino i el seu staff».

Celades arriba al València acompanyat de diversos membres per al seu cos tècnic: Javier Miñano, preparador físic de confiança de Vicente del Bosque i Òscar Álvarez, amb qui va coincidir al Barça, fill de Quique Costas i germà del també jugador Quique Álvarez. «Tothom desitja rebre una trucada com aquesta. Sens dubte és un repte complicat, el València sempre és un brau, un gegant, sabem d’on venim i intentarem aportar la nostra feina de la millor manera possible», apuntava.