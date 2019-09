El comú proposa comprar una part del Prat Gran per 16 milions

El Comú d’Encamp aposta per comprar els terrenys del Prat Gran però davant de la incapacitat d’assumir els 38 milions d’euros que s’han fixat com a preu, proposa comprar-ne una part i mantenir la resta en règim de lloguer. Tal com va especificar el cònsol major encampadà, Jordi Torres, abans de la reunió de poble que van convocar ahir a les 21.30 hores a la sala de festes del Complex d’Encamp, la idea és comprar tres parcel·les de les quatre en què es divideix el parc, concretament les més petites, que ascendeixen a un valor aproximat de 16 milions d’euros. Pel que fa a l’altra parcel·la, la voluntat de la corporació és fer un contracte a llarg termini, «a poder ser d’entre 10 o 15 anys per tenir garantida la continuïtat del Prat Gran tal com el coneixem avui dia durant tot aquest temps», va manifestar Torres.

Torres descarta una consulta popular i deixa la decisió en mans del comú, on la majoria podria tenir llibertat de vot

Tot i apostar per aquesta proposta, el cònsol va explicar que «n’hi ha diverses i aquesta és la que nosaltres hem considerat més prioritària, però en funció del feedback que obtinguem de la reunió d’avui acabarem de prendre una decisió en el consell de comú». A més, encara queda tancar alguns serrells de la negociació, com el del contracte de lloguer. Torres va explicar que la propietat no és partidària de fer un contracte a llarg termini perquè no vol perdre l’oportunitat de poder vendre-la en un moment donat. «Ara bé, si no aconseguim que sigui a llarg termini, veiem difícil poder justificar aquesta compra», va reconèixer tot insistint que al final seran els següents cònsols qui «hauran de plantejar si aposten definitivament per la continuïtat del Prat Gran o no».

En mans dels polítics

Torres: «Si no aconseguim que [el contracte de lloguer] sigui a llarg termini, veiem difícil poder justificar aquesta compra»

Tot i que ahir s’exposava la proposta als veïns d’Encamp, Torres ja va anunciar que no organitzaran cap consulta popular perquè «seria complicat a l’estar a les portes d’unes eleccions comunals i es podrien barrejar altres qüestions». Per tant, la decisió es prendrà en un consell de comú i el que ara plantegen és si donen llibertat de vot als consellers de la majoria. Torres va explicar que el contracte finalitza aquest octubre i que a no ser que se signi un document entre les dues parts per posposar la signatura del nou acord, s’hauria de tancar properament.