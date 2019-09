El Govern reitera que l’origen de l’esllavissada és antròpic

El Govern va reiterar que l’esllavissada que va produir-se el passat 10 d’agost a la CG1 a l’alçada del terreny de La Portalada té el seu origen en l’acció humana. «L’incident no s’integra en l’àmbit dels riscos naturals, sinó que va consistir en el trencament d’un talús excavat per acció humana», van especificar des de l’Executiu en la resposta escrita a la pregunta parlamentària que el PS va realitzar el passat 12 d’agost sobre el succés. De fet, va concretar que «l’excavació, executada en el seu dia per promotors privats després de ser atorgades les corresponents llicències de construcció d’acord amb la legislació urbanística vigent en cada moment, va alterar molt significativament el relleu natural del vessant».

Pel que fa a la responsabilitat del terreny, el Govern va insistir que «és incompetent per requerir actuacions a la propietat i que l’administració competent és la comunal». Tal com recollia en la seva resposta, el cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Julià Call, va enviar una carta al ministre d’Ordenament Territorial el passat 15 de juliol per comunicar-li que el Comú havia detectat que les obres del terreny «estaven aturades i presentaven un estat de conservació i de seguretat deficient que podia provocar un greu perill per a l’estabilitat de l’obra i del seu entorn immediat», a més de fer-li saber que ja havien ordenat a la propietat «que amb caràcter immediat prengués les mesures necessàries per garantir l’estabilització, conservació i seguretat de l’obra».

Per això, va voler posar de relleu que «està acreditat per escrit que les administracions públiques han actuat amb estricte respecte al marc competencial vigent».