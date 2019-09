La batlle Moreno demanda el CSJ pels nomenaments

El Tribunal Superior ha admès a tràmit la demanda de la batlle Maria Àngels Moreno contra els nomenaments que el Consell Superior de la Justícia (CSJ) va acordar el passat 10 de juliol per cobrir una plaça de magistrat al Tribunal de Corts i una altra al Tribunal Superior.

Precisament Moreno s’havia presentat als dos concursos de promoció interna però no va sortir escollida en cap dels dos, ja que Carolina Bailén va emportar-se el de magistrada de Corts a temps parcial i Alexandra Cornella, el de magistrada del Superior. Després d’aquests fets, la batlle va decidir denunciar els dos nomenaments i instar un procés judicial en entendre que la selecció no s’havia fet adequadament.

De la mateixa manera que el BOPA d’ahir publicava l’admissió a tràmit d’aquestes dues demandes, també recollia que l’entrada en vigor del nomenament de Bailén es retarda. Si bé havia de convertir-se en magistrada del Tribunal de Corts amb dedicació parcial a partir del proper 15 de setembre, finalment el seu nomenament no es farà efectiu fins a l’1 d’abril del 2020. El CSJ ha accedit a aquest canvi després de la petició conjunta del president del Tribunal de Corts i del Fiscal General que va rebre el passat 26 de juliol, on demanaven específicament retardar l’entrada en vigor del càrrec.

Tal com va indicar-se en el moment d’obrir aquesta darrera convocatòria, l’objectiu era reforçar la primera instància, ja que el proper dilluns 16 de setembre es reprèn el judici del cas BPA i el volum de feina a Corts tornarà a ser elevat. Amb el nomenament d’Enric Anglada com a president del tribunal de la vista i el del francès Jacques Richiardi com a nou membre, Corts patia previsiblement una falta de recursos humans per afrontar el dia a dia.