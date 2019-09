L’Estació Nacional, preocupada per un possible augment del flux de gent

El gerent de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA), Jaume Vidal, va admetre que han notat «un increment important de gent» en les instal·lacions des que va entrar en funcionament la nova parada d’autobús de les línies nacionals situada a la CG1 a tocar de l’ENA. De fet, Vidal va especificar que ja van detectar un augment del flux de gent durant l’estiu i va témer que n’hi hagi més a partir d’aquest setembre, «ja que els usuaris tindran la tendència a venir a l’estació a esperar el bus».

Tot i manifestar que no els representa un problema, el gerent de l’ENA va voler posar de relleu que «l’estació va construir-se exclusivament per a les línies internacionals, no per a les urbanes, i que va preparar-se per a la gent que estava previst rebre, entre 300.000 i 400.000 persones». I, tal com va remarcar ell mateix, «s’ha anat complint». Segons les dades facilitades des d’Estadística, l’any passat va tancar-se amb 311.106 passatgers i el primer semestre d’enguany ja se n’havien registrat 178.388. Com que la concessió de l’ENA va començar al maig del 2017 i el 2018 és l’únic any amb dades per a tots els mesos, les comparatives s’han de realitzar per semestres.

Del segon semestre del 2017 al període corresponent del 2018, ja va produir-se un increment del 9% en el nombre de passatgers, ja que van passar de 129.993 a 142.949, amb un creixement significatiu sobretot en el nombre d’entrades, que van passar de les 66.292 a les 73.350. Pel que fa a l’augment registrat entre el primer semestre del 2018 i el d’enguany, en canvi, va ser inferior, d’un 5,7%, ja que va passar-se dels 168.165 usuaris als 178.388, novament amb molt més pes per a l’increment de les entrades que el de les sortides. De tota manera, cal tenir en compte la diferència d’afluència entre la temporada alta i la baixa, ja que durant aquesta última –que comprèn entre maig i novembre– la mitjana diària d’usuaris és de 657 mentre que durant l’alta –de desembre a abril– és de 1.039, amb un diferencial de 382 passatgers entre les dues.

Augment de les despeses

Malgrat augurar un increment important dels usuaris, el gerent de l’estació no va saber quantificar-lo. «Com que es tracta d’una parada nova, les companyies no tenen cap referència i, per tant, ens ho anirem trobant sobre la marxa», va manifestar Vidal tot exposant que «si el flux de gent es veu incrementat, inevitablement sorgiran més despeses de neteja, així com de refrigeració a l’estiu i de calefacció a l’hivern». El gerent de l’ENA va voler remarcar que precisament els costos s’incrementaran com a conseqüència «d’una decisió que s’ha pres fora del consell d’administració del conjunt d’empreses que gestionen la infraestructura». Tot i així, va assegurar «estar encantat» d’acollir més gent i assumir-ho «amb gust i amb grat».

De fet, Vidal va aprofitar per compartir que veu l’Estació Nacional d’Autobusos com «una parada de futur» i va mostrar-se confiat que acabi convertint-se en «un centre neuràlgic d’Andorra». Segons va argumentar, «només hi ha una estació al Principat, que tothom coneix i és tant un punt de sortida com d’arribada, a més d’acollir la gent que ve a deixar o a buscar algú, de manera que hi ha molt moviment i encara podria tenir-ne més si incorpora algun dels serveis que ja hem demanat i estem intentant posar en marxa».

A més, el flux de gent no només s’ha de veure incrementat amb aquesta nova parada d’autobús, on tenen inici i final totes les línies nacionals a excepció de l’L1, que uneix Escaldes-Engordany amb Sant Julià de Lòria per l’interior de les poblacions. Tal com va recordar el gerent de l’ENA, podrien rebre més persones amb l’entrada en funcionament de la nova Seu de la Justícia, prevista per al primer semestre de l’any vinent, així com amb la construcció dels edificis que s’han començat a aixecar just davant de l’estació i en els carrers adjacents.

A l’espera d’una resposta per poder crear un bar exterior

El gerent de l’ENA va reconèixer que l’estació «ja va néixer petita» però va defensar la necessitat de comptar amb un servei de bar. La idea és muntar-lo a l’exterior, just al jardí que hi ha a fora de l’estació, i ja han fet la sol·licitud al Govern i al Comú d’Andorra la Vella. Tot i que compten amb l’aval de l’Executiu, ja van indicar-los que la decisió depèn de la corporació i de moment no n’han obtingut cap resposta. «Vam lliurar-los la sol·licitud fa dos mesos però el problema és que nosaltres no volem fer obres, sinó instal·lar una mena de food truck i, segons el comú, aleshores estaríem parlant de venda ambulant», va explicar Vidal.