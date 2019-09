Prop de 40.000 persones fan el trajecte del telecabina Tristaina

Ordino Arcalís va tancar el diumenge 8 de setembre la temporada d’estiu amb unes xifres de facturació i visitants rècord, segons va informa ahir l’estació en un comunicat. La posada en marxa del telecabina Tristaina ha estat un «gran èxit», ja que prop de 40.000 persones han fet el trajecte que uneix la base de l’estació amb la Coma del Forat. A més, el telecadira de Creussans ha registrat un «màxim històric» de viatges, gràcies al tiquet conjunt amb el telecabina, que incloïa també el passi a aquest remuntador.

«Referent ciclista»

Pel que fa a facturació, la temporada estival també ha estat «de rècord», ja que suposa un 8% del total anual. El tancament de la carretera ha estat valorat «molt positivament», perquè ha permès posicionar l’estació com a un «referent ciclista» també en l’àmbit professional.

Així, l’estació d’Ordino Arcalís tanca l’estiu després de 80 dies. L’activitat més rellevant va ser la posada en marxa del telecabina, que ha estat operatiu durant 67 jornades, i els dies que s’ha tancat ha estat per risc de tempesta.

Un total de 39.274 passatgers, el que suposa una mitjana de 500 persones diàries, han fet el viatge panoràmic des de la base de l’estació, a l’Hortell, fins a la Coma del Forat. D’aquests, el 8,3% correspon a passis gratuïts de residents a Andorra. El dia de màxima afluència va ser el 9 de juliol, quan fins a 1.763 persones van accedir al giny.

Les millors dades

Aquestes dades han estat molt ben valorades pel director de l’estació, Xabier Ajona, ja que «són les millors registrades a la història, a l’estiu». Els llacs de Tristaina, un dels indrets més concorreguts d’Andorra per la facilitat de l’accés, han notat una descongestió gràcies a que el trànsit a la carretera ha estat restringit, per afavorir la pràctica del ciclisme. Ajona va valorar positivament aquest fet, ja que «s’ha aconseguit una gestió mediambiental òptima, hi ha hagut menys contaminació, i la gestió del trànsit i de les deixalles ha estat fluida».

Durant la temporada d’estiu, com és habitual, s’han fet tasques de manteniment als ginys de l’estació, algunes obres i modificacions. Una de les novetats d’aquesta temporada serà el nou forfet de temporada exclusiu de l’estació.