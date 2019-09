El Consell amplia el termini per triar el metge referent fins a l’1 de gener

El sistema del metge referent i el tercer pagador no es posaran en marxa fins a l’1 de gener del 2020. El Consell General va aprovar ahir amb el suport de tots els grups parlamentaris una pròrroga per l’entrada en vigor d’aquest punt que forma part de la modificació de la Llei de la Seguretat Social, i que va obtenir llum verda a principis d’any, a les acaballes de la passada legislatura del Govern Martí. D’aquesta manera, l’Executiu allarga la implementació d’un dels aspectes més destacats de la reforma sanitària –al qual ja s’hi han adherit aproximadament la meitat dels usuaris– que preveu entre altres mesures que els pacients que vagin al metge només hauran d’abonar directament el 25% de l’import de la visita i no esperar que li retornin el 75%.

La llei, que va ser impulsada per l’antic titular de Salut, Carles Álvarez, també preveu que pacients que vagin directament a l’especialista sense haver passat prèviament pel metge referent hauran de tenir en compte que la CASS només els reemborsarà el 33% de la visita i el 60% dels actes derivats. En el cas d’anar a una especialista no convencionat, la cobertura sanitària es reduirà al 20%, mentre que fins ara és del 33%.

Un sistema "complex"

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va justificar ahir que s’ha optat per aplicar aquest decalatge per informar millor els professionals i els pacients i per tenir un millor «afinament» de l’estructura dels sistemes d’informació de la CASS. Durant la seva intervenció, Benazet, que va explicar que el projecte té la seva «complexitat» i que «s’han de mesurar molt bé els encaixos de cada peça», va voler treure ferro a aquest retard i va assegurar que els tres mesos i mig de demorano són «significatius». Per la seva banda, les dues forces de l’oposició, PS i terceravia, que hi van donar suport, es van mostrar crítics per la manera amb la qual s’ha treballat la llei, i novament van exemplificar-ho com a una de les conseqüències de l’embús legislatiu en el final de l’anterior mandat dels taronja.

«El projecte de llei no fa que esmenar un error de previsió en el termini per aplicar noves disposicions», va afirmar la consellera general del PS, Rosa Gili, que va recordar que es tracta del segon text legislatiu que encara no s’ha pogut posar en marxa, després del Codi de Procediment Civil. Gili va afirmar que les lleis a finals de la passada legislatura es van treballar «de manera inacceptable». Per la seva banda, la consellera general de terceravia, Carine Montaner, va ressaltar que «les presses són males conselleres» i que els embusos legislatius «no donen bons resultats».

La modificació de l’entrada en vigor va ser aprovada amb el suport dels grups de la majoria i també de l’oposició

Per la seva banda, els tres grups que donen suport al Govern –Demòcrata, Liberals i Ciutadans Compromesos– també van donar suport a l’Executiu, tot i que també van relativitzar la posada en marxa del metge de capçalera. El conseller general de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va explicar que cal «vetllar per la protecció dels assegurats, administrats i persones que reben prestacions de la Seguretat Social i del sistema sanitari». «No ens podem permetre que assegurats de la CASS es veiessin perjudicats per una entrada de la llei de forma anticipada per a la qual no hi ha la formació pertinent», va dir Naudi. La consellera general del grup parlamentari liberal, Sílvia Ferrer, va destacar que cal «garantir la sosteniblitat del sistema i implementar els sistemes decnològics i informàtics perquè la CASS faci un control adequat dels itineraris a seguir per part de l’usuari».

Finalment, la consellera general del grup parlamentari demòcrata, Sandra Codina, va explicar que la via del sistema del metge referent permetrà als pacients tenir una «millor servei» i que un canvi d’aquesta magnitud «requereix temps per informar la ciutadania perquè ningú es quedi desorientat». Malgrat tot, Sandra Codina va dir que els nous terminis són «raonables».