El Govern porta gastat més d’1,2 milions en l’aeroport de la Seu

El Govern s’ha gastat més d’1,2 milions d’euros en l’Aeroport d’Andorra-La Seu des de l’any 2015 i fins al 2018, segons va informar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a petició del president del grup parlamentari terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat.

Pintat va tramitar el passat mes de juny una pregunta escrita a l’Executiu en la qual demanava conèixer la despesa exacta del Govern en l’aeroport urgellenc.



En la mateixa resposta, publicada ahir, s’explica que en el protocol signat amb la Generalitat de Catalunya el 8 de gener del 2015 «s’acorda que el Govern d’Andorra es farà càrrec del 50% del dèficit d’explotació, en cas que n’hi hagués, fins a un màxim de 300.000 euros anuals. També s’acorda una aportació variable del nombre de passatgers en vols comercials que arribin a l’aeroport». Així, durant els últims tres anys, el Govern ha pagat els 300.000 euros acordats, més entre 1.000 i 1.800 euros de variables, fins a sumar 1,2 milions.



El text també detalla, tal com va demanar Pintat, que la titularitat de la infraestructura és de la Generalitat, explotada a través d’Aeroports Públics de Catalunya, i que el protocol no preveu cap canvi al respecte. Tot i això, matisa que hi ha «la possibilitat d’acordar en un futur un canvi en el model de gestió» i que Andorra forma part d’una comissió mixta.