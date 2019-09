PS i L’A volen una consulta sobre la compra del Prat Gran

Els consellers del PS i L’A al Comú d’Encamp consideren que si l’única opció per salvar el Prat Gran és l’exposada pel cònsol -comprar tres parcel·les a un preu de 16 milions i llogar-ne una quarta a llarg termini amb opció de compra-, caldria celebrar una consulta popular perquè els encampadans es pronunciïn. Amb tot, cap d’ells és partidari de gastar tants diners en l’adquisició de l’espai i retreuen la manca de previsió per no haver buscat una alternativa amb més temps.

«Des del PS tenim clar que per nosaltres el Prat Gran hauria de quedar tal com està, però un bon gestor no es presenta a tres mesos d’unes eleccions i a les acaballes del mandat per dir que o comprem o perdem el parc, posant la pistola al pit», va manifestar el conseller socialdemòcrata, Joan Sans, visiblement enfadat. Sans va reclamar a la majoria celeritat per poder disposar d’alguna alternativa i en tot cas, considera que si s’opta per comprar, primer cal que el poble opini. «Cal anar a una consulta popular perquè el poble decideixi si cal fer aquest cop de cap», va remarcar.

Els consellers de la minoria consideren que hi ha altres inversions prioritàries per a la parròquia

En termes similars es van expressar els consellers liberals Jordi Troguet i Maribel Lafoz. Critiquen que «no es pot fer a tres mesos d’acabar la legislatura» i que hauria de ser «el pròxim comú qui decidís sobre aquest aspecte». Lafoz creu que «Encamp té altres necessitats i altres prioritats» d’inversió i va qualificar qualificat l’actitud del cònsol major «d’una irresponsabilitat de l’alçada d’un campanar». Troguet va posar en dubte que la corporació pugui fer-hi front econòmicament i va insistir que cal «una consulta popular», ja que al seu entendre la reunió de poble «ens va generar més dubtes».

De la seva banda, el cònsol major, Jordi Torres, va valorar positivament la reunió, insistint que «era necessària». Torres va reiterar que la decisió «no està presa» i que considera que «no es pot anar més enllà del 31 d’octubre» per escollir una opció, moment en què expira el contracte de lloguer vigent ara.

Uns terrenys per fer-hi xampinyons!

El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va afrontar la reunió de poble per informar sobre la possible solució per mantenir el Prat Gran sol sobre l’escenari. I després d’aproximadament una hora d’intervenció amb molts números per valorar, quan va ser el torn de preguntes, li va tocar afrontar unes quantes envestides.

Ben aviat algun assistent va replicar a les virtuts destacades pel cònsol sobre la compra de tres parcel·les per 16 milions i el lloguer d’una quarta. «Ens justifiquen una compra per la inversió feta, però resulta que la inversió està tota a la parcel·la P1 que és la que no comprem!», va etzibar un noi des del públic, assegurant que «el Prat Gran no és d’interès general. El que és d’interès general és tenir un parc».

La reunió de poble sobre el Prat Gran mostra la divisió d’opinions sobre la solució

Algú altre va ser més directe: «veig que han vingut aquí a vendre la moto». Sentència que va arrencar els aplaudiments de bona part de les gairebé 200 persones que es van reunir dimecres a la sala de festes d’Encamp. La mateixa persona va assenyalar: «Tots els que hem anat al Prat Gran sabem que és el lloc on no hi ha mai ningú perquè hi toca l’ombra!», va etzibar, arrencant més aplaudiments. En opinió seva: «em semblen unes magnífiques parcel·les per fer xampinyons!».

Tampoc hi va faltar la veu d’algunes cares conegudes. El socialdemòcrata, David Rios, va demanar poder esperar després de les eleccions per prendre la decisió. Opció que el cònsol no veu factible perquè el contracte de lloguer finalitza el 31 d’octubre, tot i que «sempre podem estar d’ocupes», va bromejar. També l’excònsol, Miquel Alís, hi va dir la seva: «És una parcel·la maquíssima, però no és una prioritat». Des del seu punt de vista, la parròquia necessita altres inversions per revitalitzar-se. Opinió compartida per altres assistents que també es van manifestar en veu alta. Al final, al cònsol no li va quedar més remei que admetre que la divisió també és present en el si de la majoria. La decisió es prendrà els propers dies, segons Torres, sense consulta popular.