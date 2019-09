Les ajudes del comú pels talls al Pas superen els 30.000 euros

El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va informar que ja s’han resolt les sol·licituds d’ajudes fetes pels comerciants del Pas de la Casa per poder compensar les pèrdues generades pel tall de la carretera que connecta amb França el mes d’abril passat. Torres va detallar que de les 159 sol·licituds rebudes, 146 s’han resolt favorablement, 3 parcialment favorables i 10 han estat rebutjades. Les que no s’han acceptat, ha sigut, sempre, perquè els demandants tenien deutes amb la corporació, un dels requisits fixats que impedia rebre ajudes. En global, doncs, les ajudes sumaran entre 30.000 i 35.000 euros. Cal tenir present que el comú no aportarà directament els diners, sinó que el que es va preveure era el retorn del 7% de l’impost de radicació, la taxa d’higiene i el preu públic de la instal·lació de terrasses.

D’altra banda, en la sessió de consell de comú celebrada ahir a la tarda, també es va aprovar l’adjudicació de les obres corresponents a la segona fase i última de construcció de l’escola bressol del Pas de la Casa. L’import ascendeix a 3,7 milions d’euros i per fer-hi front es va aprovar una ordinació de despesa plurianual, de manera que aquest any s’invertiran 214.200 euros i el 2020 els 3,5 milions restants.

En el mateix ple també es van adjudicar altres obres per poder construir nous aparcaments a la parròquia. Concretament, s’invertiran 295.000 euros per fer el pàrquing horitzontal del Torrrent Estret, a la zona d’Hort de Godí, i 194.000 euros per fer un altre aparcament al Prat de Baró, a tocar de l’escola Vatel d’hosteleria. Igualment es va adjudicar la redacció del projecte per fer una altra zona d’aparcament al Pedral. Uns projectes que el cònsol va destacar ja que va recordar que en algunes zones perifèriques hi havia molta necessitat de places.