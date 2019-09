Una visita condicionada

La visita d’Emmanuel Macron ha encès novament el debat sobre si cal despenalitzar o no l’avortament en els tres supòsits bàsics. Tot i que d’ençà de la celebració de les eleccions del passat mes d’abril les reivindicacions sobre aquest aspecte havien quedat més aviat en un segon pla, l’arribada del Copríncep francès ha fet revifar novament una discussió que fa mesos que s’arrossega.

La demanda del Partit Socialdemòcrata (PS) per instar Macron a pronunciar-se sobre la interrupció involuntària de l’embaràs al Principat en una sessió del Consell d’Europa ha ocupat la primera plana de l’actualitat i bona part de les mirades estaran centrades ara sobre el fet si farà referència o no a aquesta qüestió durant els seus discursos que adreçarà a la Casa de la Vall i a la Plaça del Poble.

Mitjans francesos com RTL citaven que des de l’Elisi no es preveu que Macron faci referència públicament al debat sobre l’avortament. N’hi ha que tampoc ho descarten pel fet que el Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, s’hi hagi referit de manera implícita, quan l’any passat va alertar de «línies vermelles», i després que el Vaticà hagi alertat que una eventual despenalització de l’avortament comportaria la renúncia de Vives. Macron i el seu Govern han estat interpel·lats a França fins a dues ocasions per la qüestió de l’avortament al Principat. Fins ara, l’Executiu francès s’hi ha referit afirmant que es tracta d’un afer intern del Principat.

Emmanuel Macron també visita el Principat en plenes negociacions per culminar l’acord d’associació amb la Unió Europea i després de l’acord firmat l’any passat per combatre el contraban de tabac. L’arribada del president francès també té lloc després que la justícia francesa anunciés ahir que investiga el president de l’Assemblea Nacional –membre de la República en Marxa i exministre de Macron–, Richard Ferrand, per un presumpte cas d’apropiació indeguda.

El Copríncep francès va arribar ahir al vespre al Principat des de la ciutat francesa de Tolosa. Macron, que s’ha allotjat en un hotel de Soldeu, va sopar amb els membres del Govern, consellers generals i excaps de l’Executiu. L’arribada del president francès també ha generat expectació al país veí, i de fet ahir una desena de persones es van desplaçar de la comuna d’Osséja per demanar que no es tanqui el menjador del centre mèdic de la localitat. Tot i això, els assistents no van organitzar cap protesta, sinó que van adreçar les seves propostes per carta a membres del gabinet del president francès.

Dispositiu de seguretat

L’arribada de Macron, que avui també visitarà les parròquies i rebrà un bany de masses, es produïrà sota fortes mesures de seguretat. Tal com va avançar RTVA, 150 agents s’han mobilitzat, entre membres del Tedax, agentsde paisà i uniformats i franctiradors, que s’afegiran als 25 membres del cos de seguretat del president francès.

En el dispositiu de seguretat també hi haurà mobilitzats els Bombers, agents de circulació, la Creu Roja i membres del SUM. La primera visita de Macron començarà a un quart de deu del matí a Canillo. A les 10 es preveu que arribi al comú d’Encamp i a les 10.45 a l’antic Comú de Sant Julià.

Els ciutadans de cada parròquia podran rebre al copríncep a l’entrada dels comuns. Als voltants del migdia es duran a terme els actes oficials a la Casa de la Vall, que conclouran amb una sessió tradicional de Consell General. El primer acte a la tarda serà la visita al Ordino, a les 15 hores. A les 15.45 hores es dirigirà a la Massana, a les 16.30 hores a Escaldes-Engordany, i a les 17.15 hores Andorra la Vella. El discurs a la plaça del Poble està previst a les 18.30 hores. Durant avui es produiran talls de trànsit i el transport públic es pot veure alterat.