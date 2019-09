Sense sorpreses. Aquesta és la frase més adequada per descriure el que es va viure ahir a l’Estadi Comunal. L’Operació Cautxú ha estat com els cercles que es formen en l’aigua quan cau una gota a la seva superfície, cada vegada més amplis. Cada vegada ha esquitxat a més sectors del país arribant, fins i tot, a la política. I ahir es va optar per treure el tap i buidar la banyera, per oblidar-se dels cercles i de tot el que ha passat. I és que, el resultat de les eleccions va ser contundent: La victòria continuista es va aconseguir per una àmplia majoria de 21 vots contra sis, amb un vot en blanc i un nul.

Però, abans de les votacions, Carles Riba, el candidat crític va intentar impugnar el vot dels representants dels àrbitres i dels entrenadors amparant-se en què l’article 20 dels Estatuts de la federació indica que «per poder intervenir amb veu i vot a l’Assemblea General, els membres hauran d’estar al corrent de les seves obligacions i hauran d’haver participat en una competició, com a mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant la temporada anterior» i, segons ells, no és així. L’intent d’impugnació es va quedar en un no-res i les eleccions van continuar endavant sota l’atenta mirada d’un representant de la FIFA i de la UEFA.

L’equip

La nova junta de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) presenta algun nom que ja apareixia en l’anterior. Així doncs, de moment se sap que Félix Álvarez en serà el president; en la vicepresidència hi haurà Alfonso Martín i Ricard Tolosa; com a tresorer Josep Anton Combarros i de vocals Marc Rodríguez, Anna Pazos i Joan Foix. «Crec que hi ha gent dins de la federació que es mereix tot el respecte», argumentava.

En relació als pròxims passos a seguir, Álvarez va indicar que «ara es tracta de treballar, aterrar a la federació per veure’n el funcionament i la logística i on podem millorar. Però crec que s’estan fent moltes coses bé i ara haurem d’aportar el nostre granet de sorra per millorar-ho. És una mica precipitat parlar ja de mesures però el que convé és que comenci la competició perquè per calendari anem molt justos». També va indicar que un altre dels objectius principals és netejar la imatge de la federació. En ser preguntat per com volen fer-ho va afirmar que «la millora que volem aplicar anirà en funció del que ens trobem».

Pel que fa a l’Operació Cautxú, va expressar que «ens vam personar en la causa i ara anirem amb cautela. Aquests dies han anat sortint notícies que potser anaven enfocades a desestabilitzar les eleccions. Jo deixaria treballar la justícia i, un cop estiguem a dins ja veurem si aquestes demandes tenen algun fonament o no. Ja veurem si tot queda en res».

Una derrota esperada

«Crec que el fet que hi hagi hagut una altra candidatura els farà posar-se les piles. Desitjo que treballin pel futbol i el futbol sala del país i que la federació sigui la casa de tots els clubs d’Andorra», apuntava el candidat crític, Carles Riba, tot just després de conèixer el resultat. «Sabíem que guanyar era molt complicat, gairebé un miracle. És evident que la gent que estava allà sabia què podia oferir i què s’hi coïa mentre que nosaltres anàvem a cegues», va destacar. «Crec que és bo per la democràcia, pel país i pel futbol que hi hagi hagut una altra candidatura tot i les dificultats. Ens vam precipitar perquè el que vull és el bé del futbol i el futbol sala del país, m’estimo massa aquest esport i aquest país i necessito que tot vagi bé». Sobre si seguiran treballant en la mateixa direcció, va afirmar que «ens hem d’asseure i analitzar-ho però he estès la mà al Félix per si puc ajudar en alguna cosa», va afegir.

Els futbolistes reclamen el seu protagonisme

«El fet de no poder tenir una posició activa dins d’un procés electoral clau per al futbol del Principat, fa que per part de l’AFA (Associació de Futbolistes Andorrans) es fixi com a objectiu irrenunciable l’obtenció de l’estatus de membre de ple dret amb veu i vot dins de la junta de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per tal que el futbolista, entès com a estament indispensable per a la pràctica del futbol , tingui els mitjans per expressar-se amb respecte i dignitat, de forma proactiva i constructiva per al reconeixement de la seva condició». Amb aquestes paraules expressaven ahir els futbolistes, en un comunicat emès ahir a través de la xarxa social Instagram, el seu descontentament pel fet de no poder participar en les eleccions a la federació. Ja fa mesos que els professionals del futbol reclamen el seu espai.