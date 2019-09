El MoraBanc viatja a França per seguir amb la pretemporada

Un no-parar. Així es podria resumir la pretemporada de qualsevol equip i, en el cas del MoraBanc Andorra, no podia ser d’una altra manera. Els jugadors estan entrenant de valent i a una alta intensitat per arribar a to al curs que començarà el dia 26 de setembre a València, amb un partit on es viurà un duel entre els dos germans Colom després que Quino hagi decidit tornar a Espanya de la mà del conjunt taronja.

Els d’Ibon Navarro ja han disputat quatre partits fins ara, i han repetit els rivals: BAXI Manresa i Barça. Encara que en la pretemporada el més important no és si es guanya o si es perd, sinó com progressa l’equip, de moment el balanç és positiu perquè només han hagut d’encaixar una derrota: la de dimecres a la final de la Lliga Catalana contra els blaugrana.

Tot i això, el MoraBanc ja comença a demostrar quin és el model de joc que vol aplicar aquesta temporada i el potencial físic que té l’equip d’enguany, alhora que ja es pot preveure quins seran els jugadors que despuntaran aquest curs. Els del Principat s’enfrontaran avui a les 20.00 hores al tercer duel de la setmana i, en aquest cas, es trobaran amb el primer rival europeu: l’Élan Bérrnais Pau-Orthez.

Colom: «Estic segur que a França ens donaran molta feina i que serà un entrenament amb molta exigència»

En aquest sentit, el capità de l’equip va destacar que «estem treballant molt, aquesta setmana tenim quatre amistosos. Això ens servirà per arribar a totes quan comenci la lliga, que és el més important. Estic segur que a França ens donaran molta feina, com sempre, i que serà un entrenament amb molta exigència». Sobre els francesos va expressar que «sempre tenen un bon equip, sempre juguem els amistosos al 100% i aquest ens exigirà molt perquè són un equip molt físic i dur. Segur que ens anirà bé aquest partit a França».

Pel que fa a l’estat de l’equip va indicar que «està molt bé. Hem demostrat que som un conjunt que competeix molt i que lluitem molt als partits per anar al 100%. Veig a la gent amb ambició i ganes, estem jugant molt en equip».

En un àmbit més personal va destacar que «em trobo molt bé i crec que és l’any que he arribat millor físicament. Ja fa uns anys que estic al primer equip i començo a controlar millor com jugar als partits i com sumar per l’equip. Intento aportar sempre, estar valent i aprofitar els minuts que tingui».

Els tricolors encara jugaran un partit més aquesta setmana i serà diumenge a les 19.00 hores a Escaldes-Engordany contra el Joventut.