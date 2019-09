Vinyes vol trencar amb la mala sort

Després de gairebé dos mesos sense competir al volant del Suzuki Swift R+, Joan Vinyes i Jordi Mercader tornaran al Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA) de la present temporada, disputant el 56è Ral·li Princesa d’Astúries, que arrenca avui a les 13.00 hores. Aquesta serà la prova inicial de la segona part de la temporada i la primera de l’any. La cursa es disputarà els dies 13 i 14 de setembre a les carreteres del Principat d’Astúries.

El tàndem de l’equip Suzuki Motor Ibèrica acudiran a la cita asturiana amb l’objectiu de seguir amb la ratxa d’excel·lents resultats, l’inici dels quals va coincidir amb l’arribada del CERA a la zona nord espanyola.

El ral·li asturià no porta bons records al pilot de Suzuki,però es mostra optimista i està convençut que la sort algun dia ha de canviar, aquestes eren les seves impressions abans de desplaçar-se a Oviedo: «Estic convençut que ha de canviar. És un ral·li molt bonic amb especials atractives i que m’agraden molt. Però, d’altra banda, tenen molts paranys en els diferents tipus d’asfalt que ens trobem i, en aquestes últimes edicions, ens hem quedat a mig fer en el nostre desig d’arribar al parc tancat final».

En aquesta edició de la cursa, els organitzadors han previst un recorregut parcialment nou. En aquest sentit, el pilot va indicar que «les referències que tinc són que la primera etapa és gairebé idèntica a la de l’any passat i la segona, completament diferent. Amb tot, crec que hem d’anar mentalitzats de trobar-nos amb les habituals carreteres estretes d’Astúries i ja veurem la climatologia. Quant a les especials, no són exactament iguals però estic segur que en els reconeixements podrem apreciar que hi ha zones per les quals hem passat en un sentit o un altre».