Vallnord determinarà els campions

La Super Cup Massi és un referent mundial en el calendari de Mountain Bike. Per això, hi participen els millors bikers del panorama internacional. Donat el nivell de ciclistes, l’igualtat és màxima i s’arriba a l’última cita amb la general més oberta que mai. En la categoria masculina, fins a 10 corredors tenen opcions matemàtiques de fer-se amb el tron, però dos són els que depenen d’ells mateixos per aconseguir-ho: Jofre Cullell i Thomas Griot. En la femenina, està tot encara més igualat. Quatre ciclistes en menys de 100 punts: Meritxell Figueras, Rebecca Mcconnell, Githa Michiels i Janika Löiv. Demà es decidiran els nous campions, a la UCI C1 de Vallnord en un circuit molt exigent.