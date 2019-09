Arriba el 48è Ral·li d’Andorra Històric

Arriba una altra vegada el Ral·li d’Andorra Històric. La 48a edició tindrà lloc aquest cap de setmana amb Andorra la Vella com a nucli central. Un total de 97 equips s’hi han inscrit aquest any, dels quals 42 són andorrans, 36 francesos i 19 espanyols. L’Automòbil Club d’Andorra ha seleccionat d’entre les sol·licituds rebudes aquells equips que per qualitat o interès històric dels seus vehicles podien oferir més nivell a la cursa. Així, a la llista d’inscrits per marques, BMW és la més representada, amb un total de 17 unitats, que inclouen models 2002, M3, 323i i 325i, entre d’altres. Porsche la segueix amb 16 unitats inscrites i amb una varietat de models encara més àmplia.

Quant a les dues modalitats de regularitat que podien triar els equips, destaca que han quedat repartits gairebé a parts iguals. 50 vehicles prendran part en la categoria Sport, amb l’aparell de mesura cedit per l’organitzador, i 47 ho faran en Original, amb dispositius de mesura electrònics o mecànics que posseeixin els mateixos participants. L’itinerari de la prova serà de 318,82 quilòmetres en total, dels quals 120,02 seran de regularitat controlada. Aquesta regularitat es repartirà en 10 trams dividits en dues etapes, una el demà (entre les 15 i les 20.35 hores) i una altra el diumenge (entre les 8 i les 12.30 hores).