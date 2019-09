Macron assegura que la millora dels accessos amb França és "una prioritat"

El copríncep francès es troba ja en plena visita al país. A primera hora del matí ha fet parada a Canillo i Encamp, on nombroses persones l'esperaven per donar-li la benvinguda. Macron no ha estalviat salutacions i s'ha apropat, especialment, als infants, amb qui s'ha fet fotos i ha signat banderoles. El recorregut ha continuat després cap a Sant Julià i posteriorment ha arribat a la Casa de la Vall on s'ha trobat amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

Ha estat durant la visit al comú d'Encamp, però, segona parada del dia, on ha deixat anar un dels primer titulars. Macron ha destacat que per a l'estat francès és "una prioritat" continuar treballant per la millora d'aquesta ruta, per millorar la "fluïdesa i la seguretat". Les paraules han arribat després de la intervenció del cònsol major, Jordi Torres, que li ha agraït la ràpida actuació per al restabliment de les comunicacions entre Andorra i França després de l'esllavissada de la primavera passada. Igualment, el cònsol li ha demanat la necessitat que la carretera sigui modernitzada i ha reclamat que "s'accelerin els treballs". El polític francès també ha posat de manifest la "capacitat per preservar les tradicions i inventar el futur", que ha dit, és "l'esperit que us caracteritza".

A l'entrada del comú al Comú de Canillo ha manifestat que està "molt content" de ser a Andorra i ha fet esment a la història compartida entre Andorra i França. Ha parlat de Carlemany i ha demanat que els joves sàpiguen mantenir els llaços històrics. També ha agraït l'acollida que li han donat i ha lloat la feina de la parròquia en matèria turística i esportiva.

Joan-Enric Vives, el copríncep episcopal, ha arribat, passats set minuts de les 11 hores, a la Casa de la Vall, on l’estava esperant la síndica general, Roser Suñé. Vives romandrà a l’espera de l’arribada del copríncep francès que, pocs minuts més tard, ha arribat a Sant Julià de Lòria per continuar la seva visita a les set parròquies. Macron ha seguit mostrant la seva proximitat amb el poble andorrà i ha saludat als centenars de persones que l’estaven esperant als voltants de l'antiga casa comuna fins la plaça de la Germandat.

A continuació ha entrat a l’antiga casa comuna, acompanyat del cònsol major lauredià, Josep Vila, i del cap de govern, i ha saludat als antics caps de l'executiu Albert Pintat i Òscar Ribas, i als actuals cònsols de la parròquia. Vila li ha donat la benvinguda a Sant Julià i ha indicat que pel comú és un honor comptar amb la seva presència. També ha explicat que allà hi va haver el primer col·legi francès i ha volgut remarcar la història del Principat, ja que considera que “preservar les institucions i la tradició, és important per mantenir la cultura i el país”.

Per la seva banda, Macron ha destacat el pes que té l’educació i la Universitat d’Andorra a la parròquia amb la “calorosa rebuda” que ha rebut per part de molts joves. També ha explicat que la proximitat amb la frontera espanyola, fa que tinguin més vincles amb Espanya. Per últim, ha volgut comentar que en totes les tres parròquies ha pogut veure “la forta presència que té la història, tant constitucional com institucional, al país”.