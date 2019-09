Ipcena demana a l’Estat que no s’expulsi cap os del Pirineu

Ipcena ha demanat per carta a la ministra de Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, que rebutgi la petició per expulsar cap dels exemplars d’os bru que actualment habiten als Pirineus. L’entitat ecologista sosté que «no es donen els supòsits» recollits al protocol ministerial i de les comunitats per extreure cap dels ossos dels Pirineus. Ipcena considera «molt positives» les dades d’aquest 2019, amb 18 atacs a bestiar comptabilitzats en territori català, segons els ecologistes, malgrat ser «l’any amb més ossos als Pirineus». En aquest sentit, Ipcena acusa el Conselh Generau d’Aran, la Generalitat, i els governs de l’Aragó i Navarra de «manipular dades» per tal de poder justificar la demanda per expulsar Goiat, així com Cachou.



La petició arriba coincidint amb la reunió que s’ha de celebrar el dia 17 a Madrid entre les comunitats signants del programa Life de reintroducció de l’os bru als Pirineus. Aquell dia tenen previst reunir-se amb el Ministeri de Transició Ecològica i «una de els peticions que portaran serà l’expulsió de l’os Goiat, i en el cas de la Val d’Aran, també l’expulsió de l’os Cachou», segons va informar el portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez.



L’any 2018 van ser 81 els atacs d’ossos a bestiar en territori català, dels quals 11 els hauria protagonitzat Goiat. El 2017 van ser 45 els atacs comptabilitzats (17 atribuïts a Goiat), i el 2016, un total de 33. Ipcena atribueix, sobretot, aquest descens a l’increment de mesures de protecció posades en marxa l’any passat per prevenir el bestiar de possibles atacs. Per això, l’entitat reclama la necessitat de seguir-ne implementant i que «s’obligui els ramaders a reagrupar els ramats». En el cas de Goiat, Vàzquez considera que aquest os «ha adequat el seu comportament» i ha passat de ser «menys carnívor a més herbívor». Ipcena defensa que amb les dades actuals «no es donen, de cap de les maneres, els supòsits recollits al protocol per expulsar cap dels ossos dels Pirineus». Ipcena sosté que l’expulsió d’algun dels exemplars «suposaria una infracció molt greu de la Directiva d’Habitats de la UE».