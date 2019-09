El repte de vèncer un rival que no coneix la derrota

l’FC Andorra assumirà un repte complicat demà a les 12.00 hores al Prada de Moles. Els tricolor s’enfrontaran a un rival que, de moment, ha guanyat tots els partits: l’Ejea. «És un equip molt seriós i molt competitiu. Durant aquestes jornades encara no han conegut la derrota i, per tant, serà complicat. Ara ve de guanyar a casa contra un gran equip com el Barça B i això fa que vingui amb molta confiança. És un equip amb moltes possibilitats tant en l’atac com en defensa», va apuntar el tècnic Gabri Garcia.

La victòria contra els blaugrana podria ser una referència, segons va indicar l’entrenador, podria ser una referència per als del Principat quant al tipus de partit amb què es trobaran demà: «El Barça B és un equip que, salvant les distàncies, també vol la pilota, es vol associar i ser protagonista. Si agafem aquest partit com a referència, l’Ejea va mantenir el bloc mig baix i va deixar bastant protagonisme al rival, que en aquest cas seríem nosaltres. Ens esperem un partit molt seriós i intentarem afrontar-lo de la millor manera. Hem de veure quin plantejament fan i com podem superar-los tant en defensa com en atac».

Garcia no podria comptar amb Fede Bessone perquè té unes molèsties a l’isquiotibial i estan esperant tenir un diagnòstic. Tot i això, sembla que el tècnic ja ha trobat el sistema infalible: el 4-3-3. «Vam començar l’any passat amb aquest sistema però no vam trobar els jugadors per aplicar-lo, així que vam acabar fent un 4-2-3-1 durant gran part de la temporada. El sistema depèn dels jugadors, t’hi has d’adaptar. Sí que és veritat que buscàvem aquest jugador que ens donés aquesta posició de 6 en la que pogués jugar un sol jugador i amb l’arribada del Rai, de moment, ens està anant bé. Però no ens tanquem a un sistema sinó que ens adaptarem als jugadors», afegia.

Garcia:«Estem en una bona dinàmica. Espero que tinguem l’encert i el protagonisme de que vam tenir al camp del Nàstic»

L’afició està esperant l’oportunitat de veure jugar el gran fitxatge d’aquesta temporada, Víctor Casadesús. L’exjugador de l’Alcorcón ja va entrar a la convocatòria contra el Gimnàstic de Tarragona, malgrat que no va disposar de minuts. Demà podria debutar amb la samarreta tricolor. Sobre els dubtes sobre com encaixarà el davanter al sistema de l’Andorra, Garcia va expressar que «el Víctor és un jugador amb molta experiència que pot encaixar en tots els sistemes i pot ser una peça molt important del nostre atac. No tinc cap dubte que s’adaptarà al que li demanem. Sí que és cert que ara ve d’un temps sense poder competir i està en el procés d’adaptació i condicionament físic, que esperem que l’assoleixi com més aviat millor».

Pel que fa al paper que vol que faci la plantilla, Garcia va indicar que «si fem el mateix que el diumenge estaré molt content. Tenim la gran sort de mantenir un grup considerable de l’any passat i això és molt important perquè em coneixen des de fa més mesos. A més, l’equip està creixent amb els jugadors que han arribat i que ara s’estan adaptant al camp i la categoria. Ara estem en una bona dinàmica però hem de tenir els peus a terra i aconseguir els tres punts. Però espero que tinguem l’encert i el protagonisme que vam tenir al camp del Nàstic».

La de demà serà la quarta jornada de lliga. Després d’una derrota i dues victòries, l’FC Andorra es troba en cinquena posició i acumula sis punts.