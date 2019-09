Problemes a les frenades en els primers entrenaments

En la primera jornada d’entrenaments al circuit Marco Simoncelli de Misano Xavi Cardelús va acabar el dia situat a la 31a posició. «La primera sortida a pista del primer entrenament lliure no ha anat malament del tot i he estat rodant en grup i a bon ritme. Quan he entrat a boxes, hem introduït alguns canvis per ajustar la posada a punt de la moto, però no m’he acabat de trobar a gust. Em costava molt aturar-la a les frenades. A la segona sessió d’entrenaments, hem fet alguns canvis per continuar provant solucions, però tampoc han desaparegut del tot. Això ha fet que no pogués enllaçar més d’una volta ràpida a ritme alt i que fos més difícil millorar els meus temps», va apuntar.