Macron, aclamat com una estrella del futbol

19.15 hores i repiquen les campanes de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Macron fa 45 minuts tard, però ningú gosa queixar-se. «Esperarem el que calgui. És el copríncep! A més, sabem que ha saludat a tothom a totes les parròquies. És normal que faci una mica tard», diu la Paqui, de 45 anys. «Total, treballem aquí al costat i hem hagut de tancar la botiga per la seva visita», afegeix la seva companya, Júlia. Al seu costat hi ha uns turistes francesos que, sorpresos pel tancament de les botigues a la part alta de l’avinguda Meritxell, s’han apropat a la multitud: «No sabíem què passava i quan ens hem assabentat que venia el nostre president ens ha fet molta il·lusió. No l’hem vist mai!», exclama el François, de 57 anys i procedent de Bordeus.



La plaça del Poble es va omplint per moments i petits i grans criden «Macron, Macron» com si es tractés d’un ídol del futbol mundial. De fet, durant la visita a les set parròquies el copríncep ha signat autògrafs i s’ha fet selfies amb la gent que el clamava com si fos una estrella.



I què espera realment aquesta gent d’ell? La majoria diu que «res», que vingui, conegui el país i «faci el paripé». Però la Mònica i el Dídac, un matrimoni andorrà, són més optimistes: «Tant de bo aconselli els nostres polítics, que van una mica perduts», diu ella, alhora que reconeix que «sense cap mena de dubte», s’hauria de «ficar en el tema de l’avortament, que per això és el cap d’Estat».



També hi ha avis que esperen pacientment a primera fila asseguts a la terrassa de la cafeteria de la plaça. El Sebastià, de 77 anys, ja «no recorda» quants coprínceps ha vist. Comenta que li agrada coneixèr-los a tots en persona, perquè «emocionen a la gent» i, a més Macron, és «el més enrotllat». Ara bé, diu, «és normal, a França té milers de problemes i aquí tothom li diu que és molt guapo».



Reclams al copríncep

I just quan apareix pel pont de la Rambla Molines, la plaça del Poble comença a aplaudir. Estratègicament col·locats a primera fila hi ha els joves de Fridays for Future Andorra. Macron es para davant seu, els escolta i els promet que «poden comptar amb ell». «Li hem dit que recordi que només tenim un planeta i s’ha girat i ens ha dit: ‘ho sé’», explica el portaveu, Mateu Bracqe.



Una mica més al fons fa acte de presència el col·lectiu Stop Violències que, en silenci, aixeca el mocador blanc a favor de l’avortament. «Abans d’entrar a la plaça, la Policia ens ha requisat més mocadors», assegura la presidenta, Vanessa M. Cortés, una acció «injusta i absurda» perquè «ni els mocadors ni nosaltres som perilloses».



Amb tot, Macron no esquiva ni la problemàtica del canvi climàtic ni la de l’avortament i en el seu discurs insta als andorrans a escollir el país que realment desitgen a través del seu vot.