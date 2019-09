Espot reitera que l’accés a un habitatge digne és prioritari

El cap de Govern, Xavier Espot, en el discurs que va pronunciar davant de tots els ciutadans que van aplegar-se a la plaça del Poble ahir a la tarda, va assegurar que «garantir l’accés a un habitatge digne a preus assequibles és una de les qüestions prioritàries de l’actual Executiu», de la mateixa manera que mantenir una educació diversa i de qualitat i millorar el sistema públic de salut. Amb aquestes paraules, tal com va destacar ell mateix davant de Macron, volia intentar «dibuixar un retrat de la societat andorrana el més fidel possible a la realitat».

El cap de l’Executiu destaca la voluntat d’Andorra de tenir un paper actiu en la lluita contra el canvi climàtic

Seguint amb aquesta descripció, Espot va posar de relleu que «el poble andorrà ha estat sempre emprenedor i no té por d’assumir riscos, a més de fer seves les banderes de la innovació i del valor afegit». Tot i així, va reconèixer que és responsabilitat dels polítics «vetllar perquè aquest esperit emprenedor no topi amb traves burocràtiques i no hagi de suportar càrregues massa feixugues». A més, va ressaltar que l’Andorra que volen és una que «confiï en la força i la iniciativa dels seus ciutadans, que sàpiga combinar seguretat i flexibilitat i que valori l’esforç, el mèrit i el talent».

Acord d’associació amb la UE

En referència a l’acord d’associació amb la Unió Europea, el cap de Govern va expressar el desig que «aporti beneficis reals i tangibles per al conjunt de la societat andorrana i que sigui una eina a favor de la diversificació i la sostenibilitat del model de desenvolupament econòmic». I si bé va admetre que Andorra «ha de trobar un encaix estable a Europa», va reivindicar que també cal que «Europa sàpiga trobar un encaix a Andorra», tot destacant que «el projecte europeu és més fort quan respecta i posa en valor la diversitat dels diversos projectes nacionals que l’integren».

Al final del discurs, Espot també va tenir temps per a l’emergència climàtica i va remarcar la voluntat d’Andorra de tenir un paper actiu en la posada en marxa d’alternatives per fer-hi front.