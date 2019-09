Suñé apel·la al Coprincipat com a garant de l’estabilitat

La síndica general, Roser Suñé, es va referir ahir en el discurs a la Casa de la Vall als principals eixos de debat polítics i socials del Principat, com ara el model d’Estat, l’acord d’associació amb la UE, la lluita contra el canvi climàtic, i el poder adquisitiu de les famílies. Enmig d’una setmana de polèmica per la proposta del PS perquè Macron es pronunciï sobre la despenalització de l’avortament al Consell d’Europa, Suñé va defensar les institucions actuals i va explicar que al llarg de la història «el Coprincipat ha sigut un element clau en el manteninment de la sobirania i de la nostra identitat». «Esperem –dirigint-se a Macron– que conèixer el país de primera mà us permetrà saber l’estima que els andorrans tenen per les seves institucions, entre les quals el Coprincipat n’és una», va dir Suñé, que també va recordar la història d’Andorra a través dels Pareatges i a l’evolució del model institucional fins a la signatura de la Constitució. «Formeu part d’una institució set vegades centenària i al mateix temps, una institució moderna moderna que ens aporta, alhora, l’estabilitat i la seguretat necessàries per afrontar, amb garanties d’èxit, els desafiaments», va concloure.

Suñé va defensar que el pacte amb Brussel·les permetrà a Andorra accedir al mercat comú «amb igualtat» respecte als altres països membres. Alhora, però, va defensar que el Principat necessita preservar les seves «especificitats». En la mateixa línia que durant el discurs del dia de Meritxell de fa poc menys d’una setmana, Suñé es va referir a la necessitat d’adoptar mesures que permetin millorar el poder adquisitiu dels ciutadans per tal de garantir el «benestar» necessari de tots els ciutadans i per «mantenir la cohesió social». La síndica general va apel·lar a incrementar els mecanismes de participació ciutadana per «oferir els instruments per tal que el poble participi a la gestió» pública. Suñé va explicar els compromisos fets pel Principat en matèria de transició energètica i l’acollida de refugiats.