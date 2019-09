Continuen ingressats els accidentats a Coll de Nargó

Els tres motoristes que van resultar ferits en un accident a la C-14, a Coll de Nargó, dissabte al matí continuen hospitalitzats.



Encara s’estan investigant les causes del sinistre, però segons apunta la premsa catalana, a través de la versió dels testimonis, tot semblaria indicar que dues de les motociclistes de gran cilindrada que anaven direcció a Lleida, i que tenien matrícula andorrana, van ser les causants del xoc frontal, contra una motocicleta, aquesta d’origen austríac. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos helicòpters medicalitzats, ambulàncies i dotacions dels Bombers i els Mossos d’Esquadra. Un dels ferits, el que va resultar més greu i que podria ser de nacionalitat andorrana, va ser traslladat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Segons van informar des del mateix centre ahir a la tarda, el seu estat és «greu, però no crític», com s’havia informat en alguns mitjans, tot i que no van poder presisar més detalls al respecte. Un altre motorista que estava greu el van portar a l’Hospital Arnau de Vilanova i l’altre, el menys greu, al Sant Hospital de la Seu d’Urgell.



La carretera va estar tallada durant més de dues hores i, per aquest motiu, es van generar desenes de quilòmetres de retenció. Actualment, la investigació continua en mans dels Mossos.



L’últim accident greu que es va produir a la C-14, a Coll de Nargó, va ser el juliol de l’any passat, quan una motorista britànica va perdre la vida després de xocar amb un cotxe.