Peticions a favor i en contra de la venda del Prat Gran

El futur del Prat Gran d’Encamp genera debat. Després que en la reunió de poble celebrada la setmana passada ja es veiés les discrepàncies presents entre els ciutadans de la parròquia, ara la pugna ha arribat, també, a les xarxes socials. El web Change.org presenta dues campanyes de recollida de suports digitals: una a favor de la proposta del comú de comprar els terrenys on està ubicat el parc i l’altra en contra i animant a buscar alguna alternativa que impliqui haver de pagar 16 milions per adquirir tres parcel·les i un lloguer a llarg termini per una quarta que encara s’ha de concretar amb la propietat.



Els favorables a la compra tenen, fins ara, 128 firmes recollides i entre els seus arguments hi ha el fet que es tracta del pulmó verd de la parròquia, però també que és un espai d’esbarjo per on passen «més de 500 persones diàries» i on les escoles fan entrenaments.



En canvi, els contraris, amb 400 firmes, retreuen a la corporació que no vulgui estudiar altres alternatives i remarquen la necessitat d’inversions que té la parròquia, tant al poble d’Encamp com al Pas de la Casa.