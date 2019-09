SDP concorrerà a les comunals en una «plataforma o marca blanca»

«SDP no presentarà candidatura com a partit en cap parròquia», sinó que se sumarà a «plataformes, marques blanques o coalicions» amb altres formacions per tal de lluitar pels mateixos objectius, va explicar el seu president, Jaume Bartumeu.



En una assemblea general celebrada dissabte al matí, el partit va aprovar repetir i ampliar l’experiència de Laurèdia en Comú de cara a les pròximes eleccions del mes de desembre. Ara seran els comitès locals els que «exploraran les possibilitats de participar en candidatures d’ampli acord amb la finalitat de trobar una posició compartida de corresponsabilitat en la gestió dels comuns», va dir Bartumeu, alhora que va matisar que no ha de tenir «cap mena d’interferència» amb la política nacional. De la mateixa manera, l’objectiu també serà trobar el màxim consens, tot i que «SDP té per costum tocar de peus a terra» i són conscients que «potser» no serà possible arribar a les set parròquies. D’entrada, el president va descartar Canillo per no tenir-hi cap comitè local ni militància: «Encara que tenim electors canillencs, entenc que no estem en situació de participar en candidatures», va admetre l’excap de Govern. Per contra, va donar per fetes Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Sant Julià de Lòria. A la Massana i a Ordino, SDP també compta amb militants i podrien arribar a un acord, però Bartumeu no va voler aventurar cap hipotètic pacte.



En l’assemblea també hi va ser present el conseller del Comú de Sant Julià, Josep Lluís Donsion. Ell va ser qui va anunciar que, malgrat que la formació ja ha tingut «petits contactes», esperaven el vistiplau de la militància per anar un pas endavant i començar a «treballar». En aquest sentit, Bartumeu va afegir que «hem parlat amb tothom que ha volgut parlar amb nosaltres», menys amb el PS. «A partir d’avui [ahir, diumenge], ja podem parlar amb qui ens sembli i no descartem reunir-nos amb ells», va reconèixeer el president progressista.



Tot plegat, consideren des d’SDP, és una «proposta en positiu» amb la qual pretenen «encarar una agenda reformista i un canvi en l’exercici de la política, que permeti situar les prioritats en els temes de la vida quotidiana, com en treball, salut, educació, cultura, habitatge i pensions».



Capacitat de pacte

En la intervenció conjunta de Bartumeu i Donsion, els progressistes van assegurar que en «l’essència» de la socialdemocràcia «hi ha la seva capacitat per fer pactes. I l’important dels pactes és que els ciutadans els entenguin». Per aquest motiu, SDP defensa «l’autonomia» de cada comitè per determinar les possibilitats d’acord a cada parròquia «sense exclusives ni a priori».



Aquests acords, van ressaltar el president i el conseller lauredià, s’han de buscar amb una «clara orientació social i amb voluntat de redreçament democràtica». Bartumeu va afirmar que per aconseguir-ho serà fonamental «tenir una línia, perquè si no hi ha línia, es cau en el seguidisme i en posicions que semblen caricatures». Apel·lant a l’art de dibuixar, l’excap de Govern va considerar que cinc mesos després que se celebressin les eleccions generals «estem en una sessió contínua del Festival del Còmic». A parer seu, tant l’actual Executiu com l’oposició, –«que no alternativa»–, estan duent a terme un «espectacle» en el qual es canvia constantment de «principis» i en què manca «el sentit d’Estat i la responsabilitat política».