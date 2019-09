Sense acord per desencallar l’aturada de Tresponts

Les obres de perforació de les galeries d’evacuació del túnel de Tresponts no es reprendran avui, tal com estava previst, després que no s’han resolt les discrepàncies econòmiques entre l’empresa OSSA (Obras Subterráneas S.A.), encarregada dels treballs, i l’adjudicatària, l’UTE formada per les espanyoles Acciona i Copcisa. El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya havia instat a reiniciar els treballs de perforació després de la reunió convocada dijous passat, però no serà possible. Segons fonts oficials, demà es durà a terme una nova reunió per intentar desencallar la situació.



Per la seva part, la Plataforma dels Tresponts, formada per veïns i membre de la comissió de seguiment de les obres a la C-14, va expressar el seu malestar per la falta d’informació en relació amb l’aturada dela treballs i va avançar que no es descarten mobilitzacions per pressionar la Generalitat i evitar que s’aturi el projecte.



En el mateix sentit, membres de la plataforma van explicar que enviaran cartes a la resta de parts que integren la comissió de seguiment (departament de Territori i Sostenibilitat, Infraestructures i Mobilitat i alcaldes dels municipis afectats) per exigir una solució immediata a la problemàtica. Els veïns sol·liciten una reunió on s’expliqui quins són els motius de l’aturada de la construcció de les galeries.



Cal recordar que l’alcalde d’Organyà, Celestí Vidal, ja va assegurar a EL PERIÒDIC que les obres del túnel no estan aturades, si bé«és possible que hi hagi problemes interns, però si una empresa no paga, en posaran a una altra», va afirmar l’alcalde, qui també va creure que mentre la Generalitat de Catalunya compleixi amb la seva part econòmica «tot anirà bé». Així, Vidal va dir no estar «gens» preocupat per la situació i es va mostrar convençut que la data de finalització dels treballs continua fixada pel novembre de l’any.